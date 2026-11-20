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A nossa audiência adora a marca Skechers, e basta olhar à volta para perceber que não é só em Portugal, porque os ténis desta marca vêem-se por toda a Europa. Por isso, quando vimos estas botas, que neste momento ficaram a 55,85€, face ao preço original de 96,52€, tivemos de as partilhar com os nossos leitores.

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As Skechers Uno Rugged Fall Air têm 4,6 estrelas em mais de 3 mil avaliações na Amazon, e há quem as ame pela marca: “A Skechers é a nossa marca preferida, adoramos desde o mais pequeno ao mais velho da minha família. Usamos esta marca porque são cómodas, super leves e têm muitos modelos”, explica um utilizador.

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São botas de atacadores, com pelo sintético à volta do tornozelo, sola de borracha resistente, pensada para uma aderência segura, e tecnologia Arch Fit, uma palmilha que dá suporte ao arco do pé. A ficha garante que mantêm os pés protegidos e quentes, e as avaliações confirmam: “Muito boas e quentinhas”, escreve uma utilizadora, enquanto outra garante que são “uma maravilha, cómodas e quentinhas”.

Houve também quem as desse de presente para uma viagem: “Foi uma prenda para uma viagem a Edimburgo e foram ótimas para andar a pé pela cidade toda: são cómodas, mantêm o pé quente e não pesam nada”.

Há tamanhos do 35 ao 41, incluindo meios números, e várias cores, como preto, off white, areia, natural e vinho. A versão em preto é a mais barata, a 55,85€. Quanto ao aspeto, as compradoras estão rendidas: “Chegaram muito bem, são muito bonitas, são mais bonitas na realidade do que na foto, recomendo que as comprem, são umas botas maravilhosas”. Estas botas estão à venda na Amazon a 55,85€, bem abaixo do preço original de 96,52€, numa oferta de Black Friday.

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