Black Friday: as botas que precisa para este outono-inverno por menos de 45 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Botas Chelsea Dream Pairs, atualmente a 34,55€:

As Chelsea boots são um clássico que nunca falha, e este modelo em preto com sola track é a escolha perfeita para quem procura um calçado que dê com tudo e com um toque moderno. Com parte superior repelente à água, elásticos laterais para calçar facilmente e uma sola antiderrapante com um salto de 3,4 centímetros, combina conforto com estilo. O modelo é perfeito tanto para looks casuais com calças de ganga como para looks mais formais. "Super confortáveis e leves para caminhar. Quase não pesam nada", partilha uma compradora satisfeita. A qualidade também surpreende: "Bonito acabamento, robustas, material de boa qualidade e a um preço muito bom, recomendo."

Adquira aqui as botas Chelsea Dream Pairs

Botas over-the-knee Dream Pairs, atualmente a 42,49€:

Se procura umas botas altas que combinam elegância com conforto, encontrámos o par perfeito. Em malha canelada elástica, estas botas acima do joelho adaptam-se perfeitamente à perna, garantindo que não escorregam durante o uso. A sola grossa antiderrapante TPR oferece estabilidade e um toque moderno ao look. "Muito confortáveis, calçam o número habitual", confirma uma compradora. São perfeitas para os dias mais frios: "Foi uma prenda para a minha filha e ela adorou, são confortáveis e não descem porque se adaptam à perna." O ajuste é especialmente elogiado: "Tenho pernas finas e sempre tive dificuldade em encontrar botas, com estas estou super feliz. Ajustam-se perfeitamente e não escorregam."

Adquira aqui as botas de cano alto Dream Pairs

Botas de inverno da Gaatpot, atualmente a 37,15€:

Quando as temperaturas baixam, nada melhor do que umas botas que combinam conforto com proteção. Com um forro interior em pelo sintético super macio e um exterior resistente à água, estas botas são a escolha perfeita para os dias mais frios. O fecho lateral com zip facilita o calçar e o retirar, enquanto a sola antiderrapante garante segurança em qualquer superfície: "São super confortáveis e muito quentinhas. Também são impermeáveis, não se pode pedir mais", partilha uma compradora satisfeita. E o conforto é confirmado por várias utilizadoras: "São quentinhas e muito confortáveis. Perfeitas para usar muitas horas durante os dias de frio."

Adquira aqui as botas de inverno Gaatpot

Botas Only com salto, atualmente 33€:

Para quem procura umas botas versáteis com um toque de elegância, este modelo da Only com salto bloco de 7 centímetros e sola tracker é a escolha ideal. Com um design intemporal e minimalista, são perfeitas para usar durante todo o ano. O elástico lateral na bota facilita o calçar, enquanto a sola de borracha garante estabilidade. "São lindas, vestem na perfeição e, acima de tudo, são super confortáveis. Usei-as o dia todo e era como se não tivesse salto", partilha uma compradora encantada. E o conforto é mesmo o ponto forte mais elogiado: "Não as tirei desde que as recebi... confortáveis, confortáveis!"

Adquira as botas de salto alto Only

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.