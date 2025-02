Da Primark à Zilian: botas a metade do preço para acabar o Inverno e durar até ao próximo ano

Com o fim dos saldos, esta é a altura ideal de correr para as lojas e agarrar as últimas oportunidades num bom par de botas a preços acessíveis. Dos modelos mais clássicos aos mais arrojados, várias lojas estão com descontos imperdíveis.

Percorremos algumas das lojas mais comuns, como Primark, Seaside, El Corte Inglés, Pull and Bear, Springfield e Zilian, e encontramos opções para todos os gostos. Desde botas de cano alto, ideais para um visual sofisticado, a botins versáteis perfeitos para o dia a dia, as possibilidades são variadas. As botas do estilo militar continuam a ser uma tendência e com muita procura.

Os saldos trouxeram reduções significativas, com preços que chegam a metade do valor original. Na Primark não existe mais calçado em saldos, mas pode encontrar botas a preços por menos de 25,00 euros. Percorra a galeria acima e encontre o par ideal!