Lifestyle
Botas à venda no Aldi
Botas à venda no Aldi

As botas pretas que vão salvar os looks de outono estão no Aldi e custam menos de 20 euros
IOL
Há 3h e 23min
Mais 4 sugestões
"A genética foi garantida com sucesso": Filhos de cantor português estão a encantar as redes sociais
Georgina Rodríguez mostra pela primeira vez um dos espaços mais privados da mansão de Cristiano Ronaldo: e o luxo impressiona
Conferência Human leva diversidade e inclusão da intenção à prática. Conheça o programa
Loja que é um fenómeno em toda a Europa pelos preços baixos abre neste concelho português

São um clássico do guarda-roupa de outono, têm sola tratorada e combinam praticamente com tudo

Há peças que chegam ao guarda-roupa de outono quase por obrigação. Um bom casaco, umas calças de ganga, uma camisola quente e, claro, um par de botas pretas que consiga acompanhar os dias mais frios sem complicar demasiado os looks.

É precisamente nesse último grupo que entram umas das propostas que o ALDI tem disponíveis esta semana: botins pretos de cano pelo tornozelo, com inspiração nas clássicas Chelsea e uma sola de perfil tratorado. E há um detalhe que pode fazer toda a diferença para quem está a renovar o calçado para a nova estação: custam apenas 19,99 euros.

E custam menos de 20 euros

Botas Aldi

Segundo o ALDI, as botas para senhora da linha Up2Fashion estão disponíveis nos tamanhos 37 a 41. A campanha indicada decorre de 23 a 27 de setembro, sendo que o artigo está sujeito ao stock existente nas lojas.

Por menos de 20 euros, é uma proposta particularmente acessível para quem já está a preparar o guarda-roupa para a mudança de estação — e procura umas botas pretas que não obriguem a pensar demasiado na hora de escolher o que vestir.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione o IOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
"A genética foi garantida com sucesso": Filhos de cantor português estão a encantar as redes sociais
Georgina Rodríguez mostra pela primeira vez um dos espaços mais privados da mansão de Cristiano Ronaldo: e o luxo impressiona
Conferência Human leva diversidade e inclusão da intenção à prática. Conheça o programa
Loja que é um fenómeno em toda a Europa pelos preços baixos abre neste concelho português