As botas pretas que vão salvar os looks de outono estão no Aldi e custam menos de 20 euros

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Há peças que chegam ao guarda-roupa de outono quase por obrigação. Um bom casaco, umas calças de ganga, uma camisola quente e, claro, um par de botas pretas que consiga acompanhar os dias mais frios sem complicar demasiado os looks.

É precisamente nesse último grupo que entram umas das propostas que o ALDI tem disponíveis esta semana: botins pretos de cano pelo tornozelo, com inspiração nas clássicas Chelsea e uma sola de perfil tratorado. E há um detalhe que pode fazer toda a diferença para quem está a renovar o calçado para a nova estação: custam apenas 19,99 euros.

E custam menos de 20 euros

Segundo o ALDI, as botas para senhora da linha Up2Fashion estão disponíveis nos tamanhos 37 a 41. A campanha indicada decorre de 23 a 27 de setembro, sendo que o artigo está sujeito ao stock existente nas lojas.

Por menos de 20 euros, é uma proposta particularmente acessível para quem já está a preparar o guarda-roupa para a mudança de estação — e procura umas botas pretas que não obriguem a pensar demasiado na hora de escolher o que vestir.