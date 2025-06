Porque anda toda a gente a fazer botox capilar? Fomos perceber

De um momento para o outro, começou-se a ouvir falar de botox capilar um pouco por todo o lado — nas redes sociais, nos cabeleireiros, nas conversas entre amigos. Tornou-se quase impossível ignorar este nome que, apesar das aparências, nada tem a ver com o tratamento estético tradicional. Dado o entusiasmo crescente, fomos tentar perceber ao certo o que está por detrás desta fórmula que promete restaurar o cabelo e recuperar o seu brilho natural. Encontrámos resposta em sites especializados como o portal Health e o da marca GK Hair Europe, que explicam em detalhe os princípios deste tratamento.

Afinal, o que é o botox capilar?

Apesar do nome sugestivo, este tratamento não contém toxina botulínica. O termo "botox" é aqui utilizado como metáfora para o efeito regenerador e rejuvenescedor que proporciona ao cabelo. Na prática, trata-se de uma aplicação de um complexo nutritivo — rico em proteínas, aminoácidos, colagénio, vitaminas e antioxidantes — capaz de atuar diretamente nas zonas mais danificadas da fibra capilar. O objetivo é reparar a fibra capilar, selar as cutículas e devolver suavidade, elasticidade e brilho ao cabelo, sem alterar a sua estrutura natural.

Quem pode beneficiar?

É um tratamento versátil, adaptável a todos os tipos de cabelo, do mais liso ao encaracolado, passando por fios com coloração, descoloração ou expostos com frequência a ferramentas de calor. Pode ser especialmente útil quando o cabelo começa a revelar sinais de desgaste — pontas espigadas, perda de brilho, frizz difícil de controlar — e pede um cuidado mais intensivo. Não é exclusivo de nenhuma estação: pode ser feito ao longo de todo o ano, sempre que for necessário reforçar a saúde do cabelo e melhorar a sua aparência.

Como funciona e quanto tempo dura

A aplicação é feita em cabeleireiros, normalmente em sessões que duram entre uma a duas horas. O cabelo é lavado com um champô de limpeza profunda, preparado para receber o tratamento, e depois o produto é distribuído madeixa a madeixa. Segue-se um tempo de pausa, enxaguamento, secagem e, em muitos casos, selagem com calor. O efeito é visível desde o primeiro momento: o cabelo fica mais solto, luminoso e fácil de pentear. Com os cuidados certos em casa — como evitar champôs com sulfatos e reduzir a frequência de lavagem — os resultados podem manter-se entre dois a quatro meses.