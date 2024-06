É assim que vai evitar e eliminar a flacidez dos braços a partir dos 50 anos

Não há como contornar. Aquilo que observámos nos demais vai bater-nos à porta (neste caso, ao espelho) mais dia menos dia. Passando a marca dos 50 anos, é bem provável que até a detentora do ventre mais liso se depare com gordura abdominal ou que os braços mais tonificados comecem a descair.

São as mulheres, especialmente após os 50 anos, que mais sofrem com este problema, como escreve o El Confidencial. Para quem começou a sentir algum desconforto quando veste alças graças aos braços flácidos, calma! Esta condição pode ser prevenida e mesmo combatida.

A falta de trabalho muscular nos tríceps é o principal motivo da flacidez nos braços. Por isso, é crucial exercitar essa zona do corpo para eliminar a flacidez e fortalecer os braços. Mesmo depois de a flacidez já estar instalada, é possível recuperar a forma dos braços com exercícios adequados, embora isso exija esforço e dedicação.

De acordo com o artigo do El Pais, um exercício simples e altamente eficaz para tonificar é o “kickback de tricep”, que pode ser feito com ou sem pesos. Este exercício não requer equipamentos específicos e pode ser realizado em casa, o que o torna acessível a todos:

1.Posição Inicial:

Sente-se numa cadeira com a coluna direita e os pés apoiados no chão. Segure um peso em cada uma das mãos, mantendo os cotovelos fletidos e junto ao corpo. Também é possível realizar o exercício em pé, com os joelhos fletidos para evitar sobrecarregar a região lombar.

2. Movimento:

Com os braços estendidos para trás, eleve o peso para cima, mantendo os cotovelos próximos ao corpo. Esse movimento contrai os músculos do tríceps, fortalecendo-os e tonificando-os.

3. Retorno:

Lentamente, regresse à posição inicial, controlando o movimento para evitar lesões.