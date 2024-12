Quer tornar a sua empresa uma “love brand”? Siga estas dicas

Atrair e reter talento, bem como contrariar a escassez de candidatos são alguns dos maiores desafios hoje em dia das organizações. A implementação de estratégias de employer branding é essencial não só para a retenção de talento, mas também para promover um bom ambiente de trabalho e motivação, para além de gerar a recomendação dos colaboradores enquanto empregador de excelência.

Tendo isto em mente, Ana Sofia Santos, People coordinator na Multitempo by Job&Talent, recomenda oito dicas para construir uma Love Brand.

1. Onboarding atento e personalizado



As primeiras impressões são marcantes, e um onboarding bem estruturado e personalizado pode fazer toda a diferença. Para além de apresentar o colaborador aos valores, propósito e objetivos da organização, é uma oportunidade para integrá-lo socialmente, fazendo-o sentir-se acolhido e parte da equipa desde o primeiro dia. Processos de onboarding que incluem sessões de boas-vindas, apresentações das equipas, visitas a diversos departamentos e a atribuição de um job mate – um colega dedicado a facilitar a integração social do novo colaborador – contribuem para aumentar significativamente a retenção e a produtividade inicial.

2. Investir em eventos internos e iniciativas de bem-estar



Eventos corporativos, como encontros de team building, workshops de desenvolvimento pessoal e celebrações de conquistas são ferramentas poderosas para reforçar a cultura organizacional e o sentido de pertença. Para além disso, iniciativas de bem-estar, como dias dedicados à saúde, workshops de mindfulness e atividades físicas, promovem o equilíbrio e a satisfação dos colaboradores, refletindo-se na sua motivação e produtividade.

3. Usar ferramentas de retenção práticas e operacionais



Uma das principais estratégias utilizadas nos Recursos Humanos é realizar entrevistas de saída, tendo em vista que a recolha de informação sobre a organização não irá contribuir diretamente para a retenção do colaborador, mas sim para a melhoria dos procedimentos e para a retenção dos atuais colaboradores. Uma das melhores ferramentas de retenção são as entrevistas iniciais de acompanhamento e as 1:1 periódicas com cada colaborador. Estas conversas são uma oportunidade única para criar relações de confiança, alinhar expectativas e identificar formas de melhorar a experiência dos colaboradores.

Alguns exemplos de perguntas feitas são: «Qual é a competência ou ponto forte que tens e que consideras que não estamos a aproveitar ao máximo?»; «O que achas que deveríamos melhorar enquanto equipa ou empresa?»; «Como é que te tens sentido ultimamente?» No fundo, é importante criar um espaço livre de julgamentos e dar oportunidade para os colaboradores partilharem as suas experiências e ideias.

4. Procurar reconhecimento no sector



Obter reconhecimento em prémios ou certificações reforça a credibilidade da empresa e aumenta a sua atratividade para novos talentos. Estes reconhecimentos validam a qualidade dos processos da organização, trazendo valor tanto para o cliente como para o colaborador. Partilhar essas conquistas nas redes sociais e no website institucional fortalece a imagem da marca e constrói uma reputação sólida e confiável.

5. Tornar o recrutamento uma estratégia omnicanal



Hoje, uma abordagem omnicanal é imprescindível em qualquer estratégia de recrutamento. A presença on-line deve ser reforçada através de marketing de conteúdo em redes sociais, portais de emprego e anúncios digitais, criando uma imagem da empresa como referência no sector. Os próprios colaboradores podem atuar como embaixadores da marca, partilhando as suas experiências e contribuindo para aumentar o reconhecimento da empresa no mercado. Vídeos de bastidores e testemunhos dos colaboradores nas redes sociais são formas eficazes de atrair e envolver novos talentos.

6. Criar uma simbiose entre Recursos Humanos e Marketing



A colaboração entre as áreas de Recursos Humanos e de Marketing/ Comunicação é fundamental para garantir que os candidatos certos são atraídos e retidos. Enquanto os primeiros têm uma visão interna das necessidades e do clima organizacional, o Marketing cria estratégias criativas para comunicar os valores da empresa externamente. Esta parceria permite campanhas de recrutamento mais assertivas, que refletem a cultura e os valores da organização, impactando positivamente os colaboradores atuais e os potenciais candidatos.

7. Gestão da reputação de forma integrada



A reputação de uma empresa é construída tanto interna como externamente. Internamente, a escuta ativa dos colaboradores e inquéritos de clima organizacional permitem fazer ajustes para melhorar a experiência de trabalho. Externamente, o acompanhamento de feedback em redes sociais e plataformas de avaliação, como o Glassdoor e o Indeed, ajuda a ajustar perceções e a fortalecer a imagem da empresa. Uma reputação bem gerida contribui para atrair talentos e fidelizar clientes.

8 . Partilha de feedback positivo



Uma vez assegurada a gestão da reputação, partilhar histórias de sucesso e feedback positivo de clientes estratégicos ou colaboradores é essencial. Estes testemunhos reforçam a marca empregadora e influenciam a perceção de potenciais candidatos e clientes. Criar uma secção com testemunhos no website, partilhar histórias de sucesso nas redes sociais e promover campanhas com experiências reais de quem já interage com a empresa transmite transparência e aumenta a confiança na marca.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.