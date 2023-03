Brasil em choque. Cantor Matheus morreu aos 43 anos, vítima de atropelamento

O cantor brasileiro Matheus, da dupla Zé Henrique e Matheus, morreu na madrugada da passada quarta-feira, vítima de um atropelamento. Tinha 43 anos e deixa dois filhos.

De acordo com o site brasileiro G1, o cantor seguia de carro com os sogros, a mulher e uma amiga para o Rio de Janeiro. A dada altura, Matheus saiu do carro para substituir o sogro ao volante, tendo para isso encostado na berma.

Mas quando ambos saíram do carro, foram atropelados por um automóvel que seguia descontrolado e que acabou também por atingir o carro da família de Matheus.

O pai da mulher de Matheus ficou ferido, mas o cantor não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Civil, citada pela CNN Brasil, o condutor que atropelou Matheus e o sogro terá adormecido ao volante e estaria alcoolizado. O homem de 36 anos foi detido.

“É com o mais profundo pesar e imensa tristeza que comunicamos o falecimento de Matheus. Neste momento difícil e de dor, manifestamos os mais profundos sentimentos de pesar. Matheus deixa filhos e esposa”, pode ler-se na página de Instagram da dupla.

“Tiraram a vida do meu filho, um menino de 43 anos. Agora que estava no auge da carreira, batalhou muito”, lamentou o pai de Matheus ao site G1.