Há uma cidade no Brasil com um fenómeno natural único no mundo. Poucos pensavam ser possível

Por muitas cidades do Brasil que são bastante conhecidas, existe uma que fica no alto da Serra Catarinense, a mais de 1335 metros de altitude e que é conhecida por ser dos sítios mais frios do país.

A cidade a que nos referimos é Urupema. Uma pequena cidade que surpreende com o seu charme, paisagens incríveis e um fenómeno natural raro que parece saído de um filme: uma cascata que congela por completo, formando uma verdadeira escultura de gelo a céu aberto.

O jornal do brasil Diário do Litoral, explica que no inverno, os termómetros descem facilmente para valores negativos, já foram registados -6 °C na praça principal. Mas é nas madrugadas de frio extremo e vento polar que acontece a magia: as quedas de água no Morro das Torres (também conhecido como Serra do Campo Novo) congelam e transformam-se na famosa “cascata de gelo”. Um espetáculo visual raro, especialmente num país tropical.

Apesar de ser um destino de eleição no inverno, Urupema tem muito para oferecer durante o resto do ano. Está rodeada de montanhas cobertas de araucárias, trilhos, miradouros e cachoeiras impressionantes. Entre março e junho, dá-se ainda a “Revoada do Papagaio-Charão”, quando cerca de 20 mil aves invadem a cidade à procura de pinhões.

As pousadas locais ajudam a compor o cenário: são acolhedoras, com lareiras, gastronomia típica e um ambiente perfeito para desligar do mundo.

Urupema fica a cerca de 200 km de Florianópolis e o acesso de carro é fácil e bem sinalizado. Também é possível chegar de avião, com aterragem na capital ou no Aeroporto Regional do Planalto Serrano, que fica mais perto, mas com menos ligações.