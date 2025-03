"Para quem se excede com o que coloca nas gavetas": A solução de 9€ que prolonga a vida dos seus móveis

Este artigo pode conter links afiliados*

Acabámos com a desorganização do roupeiro: 50 cabides de veludo que parecem de hotel de luxo

Com mais de 1.000 avaliações positivas e uma classificação de 4,6 estrelas, estes parafusos estão a conquistar a Amazon. Este conjunto de 120 peças, disponível por apenas 9,03€, reforça os cantos das gavetas impedindo que o fundo ceda com o peso, um problema comum em móveis de todos os tipos.

A embalagem inclui 120 cunhas de plástico de alta qualidade com parafusos de metal que se fixam facilmente, garantindo durabilidade e resistência. O design em forma de L permite reforçar as juntas dos cantos para prender os móveis firmemente no lugar, sendo a aplicação simples e rápida: basta inserir a cunha no canto da gaveta e apertar o parafuso.

O que diz quem comprou

"Temos sempre problemas com as gavetas porque as enchemos demasiado e a madeira do fundo acaba por sair. Com estas peças, é só colocar, aparafusar e a gaveta fica como nova", partilha um cliente satisfeito. Outro utilizador confirma: "Uso-as para consertar gavetas que cedem no fundo e funciona muito bem, ideal para quem coloca demasiado peso nas gavetas." Um terceiro acrescenta: "Muito útil, resolveu o problema da minha gaveta danificada. É um produto que devemos ter em casa."

Adquira aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.