As crianças ficam mesmo entusiasmadas e não querem sair da água”: o brinquedo que está a transformar os dias de verão em diversão total

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Uma ventoinha? Um candeeiro? Os dois! Este dispositivo discreto da Amazon custa pouco mais de 60€

“A minha cadela passa o dia todo em cima do produto e noto que sente alívio”: este tapete ajuda a proteger os cães do calor extremo

O calor chegou e com ele as tardes passadas no jardim, os almoços em família, os dias longos e as crianças cheias de energia a brincar ao ar livre. E porque não tornar esses momentos ainda mais divertidos? Foi assim que nos deparámos com este brinquedo de água em forma de polvo, um dos mais vendidos na Amazon, que transforma qualquer jardim num verdadeiro espaço de diversão e frescura para os mais pequenos e até para os animais de estimação.

Este brinquedo tem-se tornado especialmente popular na Amazon, não só pelo seu conceito divertido, mas também pelo preço acessível, que ronda os 24 euros. Entre as avaliações deixadas pelos utilizadores, há quem destaque a diversão garantida em família, com um cliente a referir que “é um presente fantástico, as crianças ficam mesmo entusiasmadas e não querem sair da água”, enquanto outro sublinha a facilidade de montagem, dizendo que “foi muito simples de instalar e começou logo a funcionar sem complicações”. Há ainda quem mencione que os cães também acabam por entrar na brincadeira, acrescentando que “até o meu cão adora correr atrás dos jatos de água".



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Mais do que um simples brinquedo de jardim, este polvo de água acaba por ser uma desculpa perfeita para aproveitar o verão lá fora, criar memórias em família e tornar os dias de calor muito mais leves e divertidos.

Veja como funciona o brinquedo no vídeo:

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