Se lida com um cão agitado e destruidor, é nisto que tem de investir (menos de 20 euros)

Os nossos animais de estimação são parte da família, e todos sabemos como pode ser difícil deixá-los sozinhos em casa. Fica sempre aquele peso na consciência, principalmente quando passam horas sem companhia enquanto estamos no trabalho. E depois, há aqueles dias em que chegamos a casa cansados e não conseguimos dar-lhes a atenção que tanto querem. Quem nunca sentiu isto?

Felizmente, já há formas de os manter entretidos e ativos, mesmo quando o tempo nos falta. Um exemplo é este brinquedo interativo, que diverte os nossos cães enquanto oferece pequenas recompensas.

Como funciona o brinquedo interativo?

Este brinquedo foi pensado para cães que precisam de mais estímulos e para donos que procuram formas de os manter ocupados. Funciona como um dispensador de guloseimas e ração, com duas metades ajustáveis, permitindo adaptar o desafio ao nível do cão. Quanto mais fechado, mais difícil será para o animal conseguir as suas recompensas, o que garante longas horas de diversão e treino mental.

O brinquedo também estimula o olfato e a inteligência do cão, ao mesmo tempo que ajuda a reduzir a ansiedade e o stress. É ideal para cães que têm tendência a comer muito rápido, promovendo uma alimentação mais lenta.

Não se preocupe, é seguro e resiste a qualquer mordidela

Este brinquedo foi projetado para resistir às mordidas mais exigentes e, acima de tudo, é seguro. Feito a partir de materiais duráveis e não tóxicos, é ideal para cães com mordidas de intensidade média a alta. Os utilizadores destacam esta resistência como um dos maiores pontos fortes do produto, com avaliações que reforçam a qualidade: “um dos poucos que resiste às mordidas”; “aguenta mesmo os cães mais fortes” ou “não se rompe facilmente, mesmo após uso prolongado”.

Além de resistente, o brinquedo é também prático. As suas peças são simples de desmontar e podem ser lavadas na máquina de lavar louça, o que facilita a limpeza e garante que o brinquedo se mantenha higiénico, sem complicações no dia a dia.

Porque é que os donos adoram?

Com uma avaliação média de 4,4 estrelas, as opiniões falam por si. Muitos donos destacam a durabilidade do produto, mencionando que “o meu cão tem tendência para morder tudo, e até agora, o brinquedo resiste à sua dentadura”. Outros referem que o brinquedo é “muito bom para o olfato e entretenimento” dos cães. Um dos donos partilha que “gostei e foi-me recomendado por um treinador canino”. Além disso, um comprador afirma que “o meu Border Collie está encantado com o brinquedo” e que “ele adora o brinquedo. Quando lho dou, passa um bom tempo a tentar tirar a comida”. No geral, é considerado “uma boa solução para mantê-lo distraído”, demonstrando a eficácia do brinquedo.

