 Para cães agitados e destruidores, este é o investimento certo (custa menos de 20€)

Este artigo pode conter links afiliados*

Deixar um cão cheio de energia sozinho em casa pode ser um verdadeiro desafio — e muitas vezes traduz-se em móveis roídos, almofadas destruídas e um sentimento de culpa difícil de ignorar. A boa notícia é que já existem soluções acessíveis para manter os cães adultos entretidos, estimulados e mais tranquilos, mesmo quando não estamos por perto.

Este brinquedo interativo foi desenvolvido precisamente para cães que precisam de mais estímulos físicos e mentais. Funciona como um dispensador de ração ou snacks, com duas partes ajustáveis que permitem regular o grau de dificuldade. Quanto mais fechado estiver, mais esforço o cão terá de fazer para alcançar a recompensa, prolongando o tempo de brincadeira e promovendo o treino mental. É também uma excelente opção para cães que comem demasiado depressa, ajudando a tornar a alimentação mais lenta e controlada.

Além do entretenimento, o brinquedo contribui para reduzir o stress e a ansiedade, estimulando o olfato e a inteligência do animal. Fabricado com materiais resistentes e não tóxicos, foi pensado para cães adultos com mordida de intensidade média a elevada. As avaliações dos utilizadores destacam precisamente a sua durabilidade e eficácia, refletidas numa classificação média de 4,3 estrelas em mais de mil opiniões. Atualmente, custa 15,24 €, o que o torna um investimento acessível para quem procura uma forma prática de manter o cão ocupado e longe da destruição em casa.

Adquira o brinquedo aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.