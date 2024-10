Próximos dias vão ser de corrida ao Lidl, Aldi e Pingo Doce por causa dos brinquedos

As mentiras que ouviu em criança e nas quais ainda acredita

4 hábitos que fazem das crianças japonesas as mais saudáveis do mundo

Brinquedos à venda no Aldi, Lidl e Pingo Doce esta semana

Podem ainda faltar dois meses para o Natal, mas parece que já se começa a pensar nas festividades de final do ano. Se gosta de organizar os presentes para toda a gente com antecedência, prepare-se que este fim de semana é dedicado aos mais novos. O Lidl, Aldi e Pingo Doce estão com campanhas especiais nos brinquedos.

Desde há uns anos, os brinquedos de madeira do Lidl e do Aldi tornaram-se bastante famosos pela sua qualidade e preço. Por não estarem sempre disponíveis nas lojas, quando sai um folheto que mostra que os brinquedos vão estar à venda, não é estranho ver pessoas a correr para as lojas para conseguir trazer a cozinha ou a bancada de ferramentas de madeira.

Brinquedos no Aldi

A partir de sábado, 26 de outubro, e até sexta-feira, 1 de novembro, o Aldi vai disponibilizar uma seleção de brinquedos de madeira com descontos até 50%, dando resposta à procura de muitos pais e educadores.

Volta a estar disponível a famosa cozinha de brincar Playland (59,99 euros), assim como vários brinquedos Montessori, um método educativo que incentiva a autonomia e o desenvolvimento das crianças e que estimula a criatividade, já que os brinquedos podem ser usados em diferentes brincadeiras.

Na oferta do Aldi encontram-se brinquedos Montessori como a torre de aprendizagem em madeira (39,99 euros), o painel sensorial (19,99 euros) ou os jogos de equilíbrio (24,99 euros).

Brinquedos no Lidl

O Lidl está com uma campanha semelhante à do Aldi, sendo que oferece não só brinquedos de madeira como também em plástico. A partir de segunda-feira, 28 de outubro, vai ser possível adquirir vários brinquedos da cadeia de supermercados com 50% de desconto.

No folheto, pode ver-se que vai estar disponível até 3 de novembro a cozinha com banco, o consultório veterinário e a bancada de ferramentas, os três em madeira. Relativamente ao preço, a cozinha vai estar por 37,50 euros (custava 75 euros) e o consultório e a bancada vão estar a 34,99 euros (anteriormente a 69,99 euros).

Há ainda outros brinquedos como um jogo de labirinto, a boneca Julia, um tapete de pintura da Peppa Pig e um trampolim com rede.

Brinquedos no Pingo Doce

Para quem procura presentes como puzzles, jogos ou até brinquedos do Panda ou Squishies, então o melhor destino é mesmo o Pingo Doce. Até 28 de outubro, o supermercado está com 50% de desconto em todos os brinquedos.

Na oferta, estão incluídos brinquedos como as Barbies, jogos de tabuleiro, Playmobil, Hot Wheels ou Furbys, que ficam todos a metade do preço.

Veja na galeria alguns dos brinquedos que estarão à venda nos vários supermercados.