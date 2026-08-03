Alerta para os pais: este brinquedo viral foi retirado do mercado por conter substância cancerígena

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São macios, coloridos, irresistíveis ao toque e estão por todo o lado. Muitas crianças apertam-nos durante horas, levam-nos para a cama e até os encostam ao rosto enquanto dormem. Mas um dos brinquedos mais populares dos últimos meses está agora no centro de um alerta de segurança que está a deixar muitos pais em sobressalto.

Os Squishy Dumplings, pequenos brinquedos antisstress que se tornaram virais nas redes sociais, foram retirados do mercado no Reino Unido depois de análises laboratoriais terem detetado níveis excessivos de benzeno, uma substância química classificada como cancerígena.

O alerta foi emitido pelo Office for Product Safety and Standards (OPSS), a entidade britânica responsável pela segurança dos produtos, que ordenou a recolha de um lote específico após verificar que a camada exterior do brinquedo continha 20 mg de benzeno por quilograma, quatro vezes acima do limite legal de 5 mg/kg previsto na legislação britânica para este tipo de artigos.

O brinquedo foi considerado um risco químico grave, deixando de cumprir as normas de segurança aplicáveis.

Porque é que este brinquedo preocupa os especialistas?

A preocupação não está apenas na presença da substância, mas também na forma como este tipo de brinquedo é utilizado pelas crianças.

Por serem extremamente macios, os Squishy Dumplings são frequentemente apertados contra o rosto, levados à boca ou usados durante longos períodos. Muitas crianças chegam mesmo a dormir com eles, aumentando o contacto direto da pele e das vias respiratórias com o material.

Foi precisamente este comportamento que levou o endocrinologista pediátrico espanhol Diego López de Lara a lançar recentemente um alerta nas redes sociais, chamando a atenção para os riscos associados a produtos cuja composição não oferece garantias de segurança.

O que é o benzeno?

O benzeno é um composto químico amplamente utilizado na indústria, mas cuja exposição prolongada ou em concentrações elevadas pode representar riscos para a saúde.

Segundo a Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido (UKHSA), trata-se de uma substância reconhecida como cancerígena, estando associada ao aumento do risco de algumas doenças hematológicas, como a leucemia mieloide aguda. A exposição pode ainda provocar irritação da pele, dos olhos e das vias respiratórias.

Importa, no entanto, esclarecer que a simples utilização deste brinquedo não significa que uma criança vá desenvolver problemas de saúde. O alerta resulta da deteção de níveis acima do permitido e da necessidade de evitar exposições desnecessárias, sobretudo em produtos destinados a crianças.

O problema está nas cópias

As autoridades sublinham que o alerta não diz respeito ao brinquedo original de uma marca reconhecida, mas sim a um lote comercializado no Reino Unido cuja origem não apresentava informação suficiente de rastreabilidade.

Ao mesmo tempo, cresce a preocupação com a proliferação de cópias e imitações vendidas através de plataformas online e vendedores sem identificação clara.

Estes produtos podem não cumprir as normas europeias de segurança, não indicar o fabricante ou importador e utilizar materiais cuja composição nunca foi devidamente controlada.

Há algum alerta em Portugal?

Até ao momento, não foi emitido qualquer alerta oficial em Portugal nem em Espanha relativamente aos Squishy Dumplings.

Ainda assim, especialistas recomendam que os pais tenham especial atenção à origem dos brinquedos, sobretudo quando são comprados através de plataformas online, vendedores desconhecidos ou lojas sem garantias sobre o fabricante.

Como saber se um brinquedo é seguro?

As autoridades deixam algumas recomendações simples:

Verifique se o brinquedo possui marcação CE;

Confirme a identificação do fabricante ou importador;

Desconfie de odores intensos a químicos ou plástico muito forte;

Evite produtos excessivamente baratos ou sem origem identificada;

Compre apenas em lojas e distribuidores de confiança.

Embora o alerta não tenha chegado a Portugal, este caso volta a lembrar a importância de verificar a origem dos brinquedos antes de os colocar nas mãos das crianças. Sempre que existam dúvidas sobre a qualidade ou a proveniência de um produto, a recomendação dos especialistas é simples: mais vale prevenir do que arriscar.