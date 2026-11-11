Saiu do hotel e nunca mais foi vista: turista britânica de 38 anos desaparecida em Lisboa

Emily Lummis, também conhecida pelo nome Lyra, foi vista pela última vez a 6 de novembro, quando saiu do hotel onde estava hospedada, em Belém. Amigos estão preocupados e pedem ajuda para descobrir o seu paradeiro.

Uma mulher britânica, de 38 anos, está desaparecida em Lisboa, depois de ter sido vista pela última vez à saída de uma unidade hoteleira, em Belém. Emily Lummis, também conhecida pelo nome Lyra, não é vista desde o dia 6 de novembro, situação que está a deixar os amigos cada vez mais preocupados.

A notícia foi avançada pela imprensa britânica, nomeadamente pelo jornal The Mirror. Segundo as informações divulgadas, a mulher, natural de Londres, saiu do hotel Palácio do Governador, em Belém, por volta das 12h00 de sexta-feira, 6 de novembro. Desde então, não terá voltado a ser vista.

O desaparecimento motivou um apelo público de uma amiga, identificada como Ravi, que partilhou informações sobre Emily nas redes sociais, pedindo a colaboração de quem possa ter informações sobre o seu paradeiro.

«Estou aqui a pedir ajuda. Lyra, também conhecida como Emily Lummis, está desaparecida desde sexta-feira, 6 de novembro, às 12h00. Foi vista pela última vez a sair do hotel Palácio do Governador, no bairro de Belém», escreveu.

Na mesma publicação, a amiga descreveu a mulher como sendo britânica, loira, magra e com 38 anos. «Estamos cada vez mais preocupados. Por favor, contactem-nos se tiverem alguma informação sobre alguém que a tenha visto ou sobre o seu paradeiro», apelou.

Como identificar Emily Lummis?

De acordo com as informações divulgadas no apelo, Emily Lummis tem cabelo loiro, uma constituição física magra e mede aproximadamente 1,63 metros.

Quando foi vista pela última vez, vestia umas calças de ganga, uma camisola cinzenta e um sobretudo preto.

A mulher também é conhecida pelo nome Lyra, pelo que este poderá ser utilizado nas referências à sua identificação.

Amigos pedem ajuda para encontrar a britânica desaparecida em Lisboa

O apelo de Ravi dirige-se não só aos residentes em Lisboa, mas também a turistas, cidadãos estrangeiros e pessoas que possam ter passado pela zona de Belém na tarde de 6 de novembro.

Qualquer informação que possa ajudar a esclarecer o paradeiro de Emily poderá ser importante para as autoridades.

Até ao momento, não são conhecidos publicamente outros pormenores sobre as circunstâncias do desaparecimento, nem foi divulgada uma confirmação oficial sobre o desenvolvimento das diligências policiais. Os amigos continuam, assim, a pedir ajuda para localizar a mulher e obter informações que permitam perceber o que aconteceu.