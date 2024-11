Broas dos Santos: a receita que tem de experimentar no feriado

Hoje, partilho convosco a receita das broas dos Santos que fazemos cá por casa. São uma verdadeira delícia. Fazemos todos os anos por esta altura.

Broas dos Santos

Ingredientes

250gr farinha de milho

250gr farinha de trigo

300gr açúcar

2 c. sopa mel

2 ovos

150ml azeite

1 c. chá canela

100gr nozes picadas

1 c. chá de erva doce

Raspa 1 limão

125ml água

Preparação

1. Leve ao lume um tacho com todos os ingredientes, menos a farinha de trigo, os ovos e as nozes, até levantar fervura. Retire o tacho do lume, deixe arrefecer e junte a farinha de trigo, os ovos e o miolo de noz. Envolva todos os ingredientes.

2. Molde as broas, e achate-as com um garfo, e pincele com ovo batido.

3. Leve ao forno, num tabuleiro polvilhado de farinha, durante 15 minutos.