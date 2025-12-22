Facebook Instagram
Broas com nozes, canela e erva-doce: uma receita que se faz em apenas dois passos

São, simplesmente, deliciosas. E são tão fáceis de fazer

Fábio Belo
Há 1h e 2min
Vermelho, verde e muito brilho: reunimos algumas inspirações de cor de unhas para o Natal e Ano Novo

As broas de Natal são uma daquelas iguarias indispensáveis na mesa desta época tão especial. Partilho convosco a minha receita de broas de mel, aromatizadas com erva-doce, nozes e canela: uma combinação irresistível que conquista à primeira dentada. São, simplesmente, deliciosas.

  • 6 ovos;
  • 350gr açúcar amarelo;
  • 150gr mel;
  • 350ml azeite;
  • 150gr nozes picadas;
  • 1 c. sopa erva doce;
  • 1 c. sopa canela;
  • Raspa de 1 limão;
  • 1kg farinha com fermento;
  • Pitada de sal.

Preparação

1. Num recipiente junte todos os ingredientes, menos a farinha, e envolva. Adicione a farinha, e amasse a massa.

2. Molde pequenas bolas de massa, e coloque-as num tabuleiro forrado de papel vegetal. Pincele com gema de ovo. Leve ao forno, pré-aquecido a 180º, até estarem douradinhas.

Receitas de Fábio Belo

Siga Fábio Belo no Instagram

