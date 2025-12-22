Broas com nozes, canela e erva-doce: uma receita que se faz em apenas dois passos

Obrigatório: Os filmes de Natal que não pode perder

As broas de Natal são uma daquelas iguarias indispensáveis na mesa desta época tão especial. Partilho convosco a minha receita de broas de mel, aromatizadas com erva-doce, nozes e canela: uma combinação irresistível que conquista à primeira dentada. São, simplesmente, deliciosas.

6 ovos;

350gr açúcar amarelo;

150gr mel;

350ml azeite;

150gr nozes picadas;

1 c. sopa erva doce;

1 c. sopa canela;

Raspa de 1 limão;

1kg farinha com fermento;

Pitada de sal.

Preparação

1. Num recipiente junte todos os ingredientes, menos a farinha, e envolva. Adicione a farinha, e amasse a massa.

2. Molde pequenas bolas de massa, e coloque-as num tabuleiro forrado de papel vegetal. Pincele com gema de ovo. Leve ao forno, pré-aquecido a 180º, até estarem douradinhas.

Receitas de Fábio Belo

Siga Fábio Belo no Instagram