Durante quanto tempo devem cozer os brócolos para não perderem nutrientes?

Todos sabemos o papel importante que as verduras têm na nossa alimentação. Ricas em micronutrientes e minerais, ajudam a garantir a saúde do nosso organismo. Os brócolos fazem parte da lista de legumes que devemos consumir com frequência. Ainda que sejam nutricionalmente ricos, a maneira como são preparados tem impacto direto na quantidade de minerais e nutrientes que conseguem preservar.

Como explica o site El Pais, os brócolos são conhecidos por terem uma quantidade elevada de proteínas e por serem pouco calóricos, tendo apenas 30 kcal por 100 gramas. São também uma excelente fonte de vitaminas B1, B2, B3, E, A e C, minerais como potássio, cálcio, zinco, iodo, ferro e magnésio e têm alto teor de fibras, que ajuda à saúde dos nossos intestinos.

Este legume é ainda uma importante fonte de um composto que tem efeito protetor do coração e que poderá também apoiar o tratamento de doenças neurodegenerativas, diabetes e aterosclerose: o sulforafano.

De acordo com o site El Pais, um novo estudo publicado no Journal of Agricultural and Food Chemistry, investigou qual é a melhor forma de cozinhar os brócolos para que conservem o seu perfil nutricional e químico, não perdendo benefícios.

Para se conseguir maximizar a quantidade de sulforafano, o estudo concluiu que se deve cortar os brócolos e deixá-los repousar por 90 minutos, permitindo a ativação da enzima mirosinase. Depois frita-se na wok. Com este método de preparação consegue-se um aumento de 2,8 vezes na concentração de sulforafano e glucosinolatos (percursores do sulforafano).