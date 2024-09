Depois das férias, aposte nestes 8 alimentos para manter o bronzeado

Estes alimentos são um ‘veneno’ para a saúde do cabelo, pele e unhas

Há alimentos que podem ajudar a manter o bronzeado por mais tempo. Sabemos que a exposição ao sol (com os cuidados devidos, claro!) proporciona à pele um tom dourado e saudável, mas prolongar esse efeito nem sempre é fácil. Felizmente, a natureza oferece uma variedade de alimentos que, além de serem deliciosos e nutritivos, podem contribuir para a preservação desse tom que todos adoramos manter.

Estes alimentos são ricos em nutrientes como o betacaroteno, a vitamina C, e antioxidantes, que desempenham um papel crucial na saúde da pele. O betacaroteno, por exemplo, é convertido em vitamina A pelo organismo e estimula a produção de melanina, o pigmento responsável pela cor da pele. A vitamina C e os antioxidantes, por sua vez, ajudam a proteger as células da pele dos danos provocados pelos radicais livres, mantendo-a luminosa e saudável.

Na galeria acima, pode encontrar oito alimentos que, ao serem incluídos na sua dieta, poderão ajudar a prolongar o bronzeado e a realçar o brilho natural da pele.