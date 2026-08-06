Ter um bronzeado bonito nem sempre é boa notícia. Saiba o que a sua pele lhe está a tentar dizer

Agosto é, para muitos portugueses, sinónimo de férias, praia e longas horas ao sol. Mas enquanto milhares de pessoas procuram o bronzeado perfeito, a Ordem dos Médicos deixa um alerta importante: a pele bronzeada não é sinónimo de saúde. Pelo contrário, é um sinal de que já sofreu danos provocados pela radiação ultravioleta (UV).

O aviso é lançado pelo Gabinete de Literacia em Saúde e pelo Colégio da Especialidade de Dermatovenerologia da Ordem dos Médicos, que apelam à proteção da pele e à vigilância regular dos sinais, lembrando que o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença na prevenção e tratamento do cancro da pele.

O bronzeado é uma resposta da pele a uma agressão

Durante muitos anos, o bronzeado foi associado a uma imagem de saúde, vitalidade e bem-estar. No entanto, essa ideia está errada.

Segundo a Ordem dos Médicos, o bronzeado é uma resposta de defesa da pele perante a agressão causada pela radiação ultravioleta. Ou seja, quando a pele escurece, significa que já ocorreu dano celular. Além disso, o bronzeado não protege de forma significativa contra futuras queimaduras solares nem elimina o risco de desenvolver cancro da pele.

Conhecer a pele pode salvar vidas

Observar regularmente a pele é um gesto simples que pode ter um impacto decisivo. Os especialistas recomendam reservar alguns minutos para verificar os sinais existentes e incentivar também familiares a fazerem o mesmo. Quanto mais cedo forem identificadas alterações suspeitas, maiores são as probabilidades de um tratamento eficaz.

O diagnóstico precoce continua a ser um dos principais aliados na prevenção e no tratamento do cancro da pele.

Estes são os sinais que não deve ignorar

A Ordem dos Médicos aconselha a procurar avaliação médica sempre que um sinal:

muda de tamanho ou de forma

altera a cor ou a textura

começa a sangrar

não cicatriza

Qualquer alteração merece ser observada por um médico, sem esperar pelo fim do verão ou pelo regresso das férias.

A mensagem dos especialistas é clara: proteger a pele continua a ser a melhor forma de reduzir os riscos associados à exposição solar.