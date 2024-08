Há um bronzeador que está a fazer sucesso no TikTok. E está à venda em Portugal

Durante o verão, muitas pessoas procuram ganhar aquele bronzeado perfeito que dure depois os meses de inverno (ou o máximo de tempo possível). No mercado, há já vários produtos que prometem ajudar a conseguir aquele tão desejado tom e um desses ficou viral no TikTok. Falamos da gelatina bronzeadora da Babaria, uma marca espanhola que já está em Portugal há vários anos.

Este produto da Babaria não é novo, mas este ano está a deixar toda a gente em alvoroço nas redes sociais pelas melhores razões: dá um bronzeado perfeito. E pelas avaliações que têm surgido na Internet, tem ainda a particularidade de não sujar a roupa e de ser resistente à água.

A linha de gelatinas bronzeadoras tem três produtos, cada um com um fator de proteção diferente. O Sun & Protect é um bronzeador com FPS 30, ou seja, nível de proteção média face aos raios UVA/UVB e infravermelhos, e é feito com extratos naturais de coco e cenoura; o Sun Reflections tem FPS 15 e é à base de cenoura, tendo vitamina E; por último, a Babaria tem a gelatina bronzeadora Exotic Bronze, feita à base de coco e sem fator de proteção. Este último deve ser usado por cima de um protetor solar para evitar os escaldões.

As gelatinas da Babaria podem ser compradas no site da marca ou em supermercados. O preço da Sun & Protect é 12,95 euros, da Sun Reflections, 8,50 euros, e do Exotic Bronze, 9,50 euros (preços do site da marca).