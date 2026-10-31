E se lhe dissermos que pode fazer um delicioso brownie com castanhas? Esta receita simples vai ser o grande sucesso de São Martinho

Com a chegada do outono, as castanhas voltam a ser protagonistas à mesa. Assadas, cozidas ou incorporadas em receitas doces, são um dos ingredientes mais apreciados desta época do ano. E se lhe dissermos que pode juntá-las ao chocolate para preparar um brownie irresistível?

A sugestão foi partilhada pela criadora de conteúdos digitais Mariana Bernardo, no TikTok, e promete conquistar os apreciadores de doces com uma combinação particularmente feliz: castanhas e chocolate.

Fácil de preparar e com ingredientes simples, este brownie é uma excelente ideia para aproveitar as castanhas da época e fugir um pouco às receitas mais tradicionais. O resultado é uma sobremesa de sabor intenso, com a textura característica do brownie e um toque especial conferido pelas castanhas.

Outro pormenor interessante está na lista de ingredientes: em vez do açúcar refinado habitualmente utilizado em muitas receitas de bolos e brownies, esta versão recorre ao xarope de agave para adoçar a massa.

É uma proposta perfeita para acompanhar um café ou chá num lanche de outono, mas também para servir como sobremesa num almoço de família ou num encontro entre amigos. E há boas razões para acreditar que vai agradar tanto aos miúdos como aos graúdos.

Os ingredientes de que vai precisar

Para preparar este brownie de chocolate com castanhas, vai precisar de:

200 g de castanhas assadas e descascadas

6 colheres de sopa de chocolate ou cacau em pó

3 ovos

50 g de margarina vegetal ou óleo de coco

60 g de xarope de agave (ou mel)

1/4 de copo de água quente

1 colher de sobremesa de fermento em pó

Vinagre de sidra

Extrato de baunilha ou gotas aromatizadas de baunilha

Uma pitada de sal

Se gostar de dar um toque extra à receita, pode ainda acrescentar nozes, passas ou pepitas de chocolate. Outra possibilidade é reservar algumas castanhas, cortá-las em pedaços maiores e juntá-las à massa, para encontrar pequenos pedaços deste ingrediente em cada fatia.

Como preparar o brownie de castanhas e chocolate

A preparação é simples e não exige técnicas complicadas. Comece por pré-aquecer o forno a 200 graus e asse as castanhas durante cerca de 30 minutos. Depois de assadas e descascadas, triture-as até obter uma mistura granulada.

Numa taça, junte os ovos, a margarina vegetal (ou o óleo de coco), o xarope de agave, a água quente, um pouco de vinagre de sidra e o extrato de baunilha. Misture bem até conseguir uma preparação homogénea. A margarina deverá estar à temperatura ambiente para facilitar este processo. Se necessário, pode recorrer a um processador de alimentos.

De seguida, acrescente as castanhas trituradas, o chocolate ou cacau em pó e o fermento. Envolva todos os ingredientes até obter uma massa uniforme.

Se quiser tornar o brownie ainda mais especial, este é o momento de juntar nozes, passas, pepitas de chocolate ou pedaços maiores de castanha.

Por fim, verta a massa para uma forma e leve ao forno, pré-aquecido a 170 graus, durante aproximadamente 40 minutos.

Depois de pronto, deixe arrefecer antes de cortar em quadrados e servir.

Uma receita para aproveitar as castanhas da época

Entre os sabores mais característicos do outono, as castanhas ocupam naturalmente um lugar de destaque. Com a aproximação do São Martinho, celebrado a 11 de novembro, são também presença habitual nas mesas portuguesas.

Esta receita de Mariana Bernardo é uma forma diferente de as aproveitar, juntando-lhes um ingrediente que raramente desilude: o chocolate.

Seja para um lanche mais especial, para partilhar numa tarde de outono ou para terminar uma refeição em família, este brownie é uma sugestão simples, saborosa e que merece um lugar na lista de receitas a experimentar nesta estação.