Após diagnóstico de demência, mulher de Bruce Willis partilha vídeo de partir o coração

A mulher de Bruce Willis publicou um vídeo que agrega alguns dos melhores momentos do seu casamento com o ator de 67 anos. O casal começou o seu relacionamento há 15 anos.

O ator, que protagonizou vários filmes históricos como os da saga ‘Die Hard, ‘O Sexto Sentido’ ou ‘Pulp Fiction’, tem motivado uma onda de solidariedade depois de uma das suas cinco filhas ter tornado público o diagnóstico de demência do pai.

Já no ano passado, Bruce Willis tinha anunciado que se ia afastar do trabalho, depois de ser diagnosticado com afasia, um distúrbio de linguagem causado por lesões cerebrais.

No vídeo publicado agora pela mulher (veja abaixo), Emma Heming, podemos ver memórias felizes, como aquela em que o ator diz ser “doido” pela marca de produtos cosméticos da mulher.

Emma tem mencionado também a associação com a qual tem trabalhado desde o diagnóstico do marido, dizendo que está “muito grata” por receber ajuda com estratégias para lidar com a demência do marido. A modelo e atriz tem agora dado uso às redes sociais para sensibilizar para esta doença, tentando ajudar outros que sofram o mesmo drama.