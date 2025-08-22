Facebook Instagram
Farmacêutica analisa bruma hidratante da Mercadona e garante: devemos ter sempre uma na carteira

Especialista não hesita em recomendar este produto para o rosto que custa apenas 3.50 euros
IOL
Hoje às 13:06
Já não passamos sem este produto da Mercadona para os roupeiros. E só custa 1,50€!

A chegada do verão traz consigo a necessidade de reforçar os cuidados com a pele. E, segundo a farmacêutica e especialista em cosmetologia Iolanda Pereira, há um produto acessível (3,5 euros) e eficaz que não pode faltar na carteira: a bruma hidratante da Mercadona.

Nas suas redes sociais, a especialista celebrou o regresso do artigo às prateleiras da cadeia espanhola. “Voltou finalmente a nossa bruma hidratante da Mercadona”, afirmou, acrescentando: “este é dos produtos que tens de ter na carteira neste verão.”

O que contém esta bruma?

Iolanda Pereira analisou a fórmula e destacou os seus principais ingredientes. A bruma inclui niacinamida, que reforça a barreira da pele e ajuda a controlar a oleosidade, pantenol, com função calmante, e ácido hialurónico, responsável pela hidratação profunda. A estes somam-se ainda a vitamina E, com ação antioxidante, e probióticos, que contribuem para fortalecer a barreira cutânea.

Quando devemos utilizar?

Segundo a farmacêutica, a versatilidade é um dos pontos fortes do produto. Pode ser usada ao longo do dia, na praia, após a depilação ou barbear, depois do exercício físico, após o banho ou sempre que a pele estiver mais sensível. “Basicamente, em qualquer situação, é só mesmo borrifar o rosto e deixar absorver”, garante.

A opinião de quem já experimentou

Algumas consumidoras partilham o entusiasmo em torno deste produto. Muitas destacam a sua utilidade na rotina de beleza, referindo que é “muito bom para usar na maquilhagem para ficar com um aspeto mais natural”, sendo aplicado antes do fixador ou entre diferentes passos. Outras mostram-se satisfeitas com o regresso do artigo às lojas, confessando: “Adoro este produto 😍 ainda bem que já fizeram a reposição.” Há ainda quem recorde a experiência do verão passado, sublinhando: “Usei o ano passado e amei! Tenho de o ir buscar.”

