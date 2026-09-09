Bernardo Sousa tem reação impagável ao vestido mais sexy que vimos em Bruna Gomes

Lembra-se do primeiro beijo de Bruna Gomes e Bernardo Sousa? A história de amor do momento contada em imagens

Bruna e Bernardo vêem as imagens dos beijos e comentam relação. "Eu não tenho nada para refletir, ele tem"

Bruna e Bernardo não resistem um ao outro e trocam carícias no sofá

Bruna Gomes voltou a surpreender os seguidores, mas, desta vez, houve alguém que ficou particularmente rendido ao visual: Bernardo Sousa. A influenciadora surgiu com um vestido castanho extremamente ousado, com as costas praticamente descobertas, e decidiu surpreender o marido. A reação do piloto foi tudo menos discreta. “O homem perdeu até o rumo quando viu a Deusa", brincou uma seguidora.

Num vídeo partilhado nas redes sociais, Bruna aparece já produzida com o look e aproxima-se de Bernardo para perceber a reação. Assim que a vê, o piloto não consegue esconder a surpresa. Solta um “uau” e fica, por momentos, sem palavras, enquanto olha para a mulher completamente maravilhado.

A expressão de Bernardo acaba por dizer mais do que qualquer elogio. O sorriso, o olhar e a evidente surpresa mostram que Bruna conseguiu precisamente aquilo que pretendia: deixar o marido de boca aberta.

Um vestido ousado que não passou despercebido

A escolha de Bruna está longe de ser discreta. O vestido acompanha a silhueta e deixa grande parte das costas à mostra, sendo essa precisamente uma das características que mais chama a atenção.

A peça é castanha e combina mangas amplas com detalhes de corrente dourada que descem pelas costas, criando um efeito bastante sofisticado. O contraste entre a parte mais fluida das mangas e a silhueta ajustada da saia faz com que o resultado seja simultaneamente sensual e elegante.

E há um detalhe que torna este look ainda mais curioso: não é uma peça exclusiva.

O vestido de Bruna pode ser comprado por pouco mais de 20 euros

O vestido à venda na loja online como “Douciu Women's Metal Chain Bow Sequin Loose Batwing Sleeve Backless Sexy Bodycon Party Club Dress”. Segundo a informação disponível na página do produto, o vestido está à venda por 23,34 euros, nos tamanhos 34, 36, 38 e 40/42.

Uma história de amor que começou no “Big Brother”

Bruna Gomes e Bernardo Sousa conheceram-se em 2022, durante a segunda edição do Big Brother Famosos, da TVI. A amizade foi dando lugar ao flirt, a uma aproximação demorada e ao nascimento de uma paixão que foi acompanhada com ternura pelos portugueses. Nunca mais se largaram.

Poucos meses depois de sairem da casa, a 26 de março de 2024, Bruna Gomes e Bernardo Sousa casaram-se pelo registo civil, na Madeira, numa cerimónia discreta só para familia e amigos mais próximos.

Entre corridas, viagens, projetos profissionais e momentos partilhados com os seguidores, Bruna e Bernardo continuam a mostrar nas redes sociais vários episódios da vida a dois.