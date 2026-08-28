Bruna Gomes comete "loucura" de amor por Bernardo Sousa e reação dele diz tudo [Vídeo]

Há declarações de amor que se escrevem, outras que se dizem, e depois há as de Bruna Gomes. A influenciadora decidiu elevar o romantismo a outro nível e transformou uma das memórias mais especiais da relação com Bernardo Sousa numa peça de roupa.

A fotografia do primeiro encontro dos dois acabou estampada numa saia. A ideia, por si só, já seria suficiente para surpreender. Mas Bruna Gomes decidiu filmar tudo, incluindo o momento em que o marido chega a casa e se depara com a inesperada surpresa.

“Falei: ‘Quando chegares eu estou à tua espera com uma roupa nova’”, brincou a influenciadora na legenda do vídeo que partilhou nas redes sociais.

Bruna aparece no vídeo a usar a peça personalizada, que tem como protagonista uma fotografia do primeiro encontro do casal.

A escolha não foi, por isso, apenas estética. A saia tornou-se uma espécie de homenagem à história de amor que começou com aquele primeiro encontro e que hoje já deu origem a uma vida a dois. “Personalizei uma saia com a foto do nosso primeiro encontro”, explicou Bruna Gomes.

Veja o vídeo da surpresa de Bruna Gomes a Bernardo Sousa!

Bernardo Sousa ficou incrédulo

Quando chega e percebe o que Bruna está a usar, o piloto fica visivelmente surpreendido. Por momentos, parece tentar processar o que está diante dos seus olhos.

Depois, esboça um sorriso. Bruna, por sua vez, parece divertir-se com a surpresa e com o efeito que a “nova roupa” provocou no marido.