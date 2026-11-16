Bruna Gomes e Bernardo Sousa mostram detalhes da casa e ficámos rendidos a este pormenor funcional da cozinha
Bruna Gomes e Bernardo Sousa
Bruna Gomes e Bernardo Sousa de férias em Porto Santo
Bruna Gomes com vestido incrível super ousado
Bernardo Sousa e Bruna Gomes de férias na Comporta
O truque de Bruna Gomes para ter sempre o cabelo perfeito
Uma cozinha em tons preto e branco, uma ilha enorme e uma sala que mistura o clássico e o moderno. Veja os pormenores da casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa
Bruna Gomes partilhou novas fotografias com Bernardo Sousa e mostrou alguns recantos da casa onde vivem. A cozinha minimalista e a decoração da sala destacam-se.
Bruna Gomes voltou a abrir uma janela para a vida privada e partilhou novas fotografias ao lado de Bernardo Sousa. Entre momentos de cumplicidade e registos descontraídos com a cadelinha Cleide, a influenciadora brasileira deixou também ver alguns recantos da casa onde vive com o marido. E há detalhes na decoração que chamam a atenção.
«O amor é grátis», escreveu Bruna Gomes na legenda da publicação, acompanhada por imagens em que surge apaixonada pelo piloto de ralis. A partilha mostra um ambiente familiar e descontraído, mas é também uma oportunidade para espreitar um pouco mais do lar que o casal tem vindo a construir.
Uma cozinha minimalista e uma ilha que não passa despercebida
Um dos espaços que mais se destaca nas fotografias é a cozinha. Com uma decoração minimalista, dominada pelos tons preto e branco, a divisão apresenta uma grande ilha central, que se assume como um dos elementos principais do espaço, que demonstra ser muito funcional e amplo.
Por cima, sobressaem os candeeiros suspensos de grandes dimensões, que dão personalidade à divisão e ajudam a iluminar a zona de preparação das refeições. A cozinha está integrada em open space com a sala de estar, criando uma ligação entre os dois ambientes e uma sensação de continuidade.
Outro pormenor que chama a atenção é um grande espelho oval, que acrescenta profundidade à divisão e reforça a luminosidade do espaço.
Na sala, o clássico e o moderno encontram-se
Também a sala de estar revela uma mistura de estilos. O ambiente combina peças de inspiração clássica com elementos contemporâneos, criando um contraste que dá personalidade à divisão.
Um tapete de estilo persa e os quadros clássicos destacam-se na decoração, enquanto o sofá e outros elementos mais modernos ajudam a equilibrar o conjunto. Há ainda apontamentos de verde, que acrescentam cor e dão um toque mais natural ao espaço.
São pormenores que mostram uma decoração pensada para conjugar conforto e elegância, sem perder um ambiente acolhedor.
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A casa que marca uma nova etapa na vida do casal
A casa que agora surge nas fotografias representa uma conquista importante para Bruna Gomes e Bernardo Sousa. Em agosto de 2025, o casal anunciou que se preparava para mudar para um novo lar, partilhando a felicidade com os seguidores.
«Hoje, com o coração tão feliz e em paz, digo que vamos ter um novo lar», escreveu então a influenciadora. Bernardo Sousa também assinalou o momento, garantindo que aquele seria o espaço onde continuariam a crescer e a concretizar os sonhos em conjunto.
Na altura, Bruna explicou que a mudança estava relacionada com os planos de aumentar a família. Em entrevista à imprensa, em setembro de 2025, contou que tinham comprado uma casa maior, com espaço exterior, e que estavam a tratar dos detalhes da decoração. «Queremos ter filhos na casa nova», revelou à revista Nova Gente.
Bruna e Bernardo: uma história de amor que começou na televisão
A história de Bruna Gomes e Bernardo Sousa começou em 2022, quando se conheceram durante a participação no «Big Brother Famosos», da TVI. A relação ultrapassou o reality show e, a 26 de março de 2024, o casal oficializou a união numa cerimónia civil intimista, na Madeira.
Em outubro de 2023, os dois aumentaram a família com a adoção de Cleide, uma cadelinha que encontraram abandonada durante uma passagem pelo Porto. Desde então, a companheira de quatro patas tornou-se presença habitual nas partilhas dos dois.
Agora, com a legenda «O amor é grátis» e novas imagens da vida a dois, Bruna voltou a mostrar aos seguidores alguns dos momentos simples que fazem parte do quotidiano do casal. E, desta vez, foram também os detalhes da casa que conquistaram as atenções.
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