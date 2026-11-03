Bruna Gomes mostra cantinho especial da casa com Bernardo Sousa e fãs já pedem convite: "Quero ir aí ver o pôr do sol" (Vídeo)

O truque de Bruna Gomes para ter sempre o cabelo perfeito

Todas as imagens da casa de sonho de Bruna Gomes e Bernardo Sousa

Bruna Gomes decidiu dar uma nova vida à zona exterior da casa que partilha com Bernardo Sousa, em Lisboa. A influenciadora mostrou nas redes sociais o resultado da mudança, com uma área de refeições ampla, uma zona de descanso com sofás e vários apontamentos de decoração que tornaram o terraço mais acolhedor.

A transformação foi revelada numa publicação no Instagram, na qual Bruna apresentou alguns dos móveis escolhidos para renovar o espaço. Entre as novidades estão uma mesa de refeições de grandes dimensões, uma zona social com sofás e uma mesa de centro decorada com vasos. Há ainda uma cadeira suspensa, ideal para momentos de descanso, e várias plantas verdes que ajudam a criar um ambiente mais leve.

O terraço, situado na zona urbana de Lisboa, ganhou assim uma disposição pensada para diferentes momentos: desde refeições e convívios até pausas mais tranquilas ao ar livre.

Na legenda da publicação, que identifica a parceria comercial com a marca de mobiliário, Bruna explicou a decisão de fazer mudanças: «Estação nova então decidi mudar a área externa para ficar mais aconchegante. Esses são os móveis que escolhi e os que já tinha dos @moveis.pt! Gostaram?».

Veja aqui o vídeo da remodelação de Bruna Gomes:

Do terraço à decoração do quarto: Bruna Gomes mostra mais pormenores da casa

Além da área exterior, a influenciadora partilhou também alguns detalhes do interior da habitação. Um dos espaços que chamou a atenção foi o quarto, decorado numa linha minimalista, com uma paleta de tons suaves e elementos que privilegiam o conforto.

A cama, de aspeto volumoso e arredondado, destaca-se pelos tons terracota, enquanto os móveis de madeira clara e os apontamentos em tons nude reforçam a sensação de simplicidade e harmonia. A divisão conta ainda com vários pontos de iluminação, que ajudam a criar um ambiente mais acolhedor.

A combinação de materiais naturais, cores neutras e formas simples acompanha a estética escolhida para o resto da casa, onde o conforto parece ser uma das prioridades.

Os fãs ficaram rendidos à nova decoração

A transformação não passou despercebida aos seguidores de Bruna Gomes. Na caixa de comentários, multiplicaram-se os elogios ao resultado e ao bom gosto do casal.

«Que lindo meu amor», «Ficou perfeito», «O meu novo espaço favorito da tua casa» e «O vosso lar está lindo, leve e aconchegante» foram algumas das reações deixadas pelos fãs.

Houve também quem imaginasse já os próximos convívios no terraço. «Quero ir aí ver o pôr do sol!», disse uma internauta. «Ficou lindoooo!! Já quero um eventinho», escreveu uma seguidora, enquanto outra comentou: «Beber café a apanhar um solzinho de inverno».

A história da casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa

A casa atual faz parte de uma nova fase da vida do casal. Em setembro de 2025, Bruna Gomes revelou que tinha comprado uma habitação maior com Bernardo Sousa, com espaço exterior, e que os dois estavam ainda a pensar na decoração e nos detalhes antes da mudança.

O casal já tinha vivido numa casa na zona da Expo, em Lisboa, para onde se mudou em junho de 2023. Na altura, Bruna foi partilhando com os seguidores alguns momentos da mudança e os primeiros pormenores do novo lar.

Agora, as imagens mais recentes mostram uma das áreas que ganhou uma nova vida: o terraço, transformado num espaço de refeições e convívio, com recantos pensados para aproveitar momentos de descanso em casa.