Espreitámos a casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa e os sofás mais originais que já vimos são da IKEA

Bruna Gomes e Bernardo Sousa abriram as portas da casa de ambos e mostraram alguns detalhes da decoração da sala. Houve duas protagonistas que roubaram todas as atenções: as poltronas verdes que estão na zona social da sala e que nós descobrimos de onde são.

No vídeo, divulgado pelo casal, Bernardo Sousa surge a andar pela sala com Bruna Gomes às cavalitas. O momento é muito divertido, mas o que salta em evidência são mesmo aqueles dois sofás individuais. Trata-se de um modelito do IKEA - Poltrona Knäbäck, com almofada no assento e com encosto insuflável, verde forte - e está à venda por 129€ (preço unitário).

Pode ver, na nossa galeria, os detalhes desta peça decorativa que faz a diferença em qualquer espaço.

O vídeo de Bruna Gomes e Bernardo Sousa somou vários elogios ao momento caricato do casal. "Maravilhosos...o espanto da Cleide a ver tudo...", "Vocês são maravilhosos", "Feitos um para o outro", "É tão simples um casal se divertir 😂😂Bernardo isto é ginásio", "Família linda e muitíssimo feliz", são alguns dos comentários que se podem ler.