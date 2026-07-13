Ficámos deslumbrados com o mar das férias de Bruna Gomes e Bernardo Sousa. Só depois percebemos que é em Portugal

Areia branca e água a 30 graus: esta é uma das praias mais bonitas da Europa

Bruna Gomes e Bernardo Sousa estão de férias com a família e as fotografias que têm partilhado das praias paradisíacas e do mar cristalino são de fazer inveja a qualquer um. O melhor? É que o destino que escolheram para estes dias de descanso é português e fica muito perto de Lisboa.

O casal sensação do Big Brother Famosos elegeu a zona da Comporta para desfrutar de umas férias de verão com tudo a que têm direito: descanso, sol, praia e muita diversão junto daqueles que mais gostam. A Comporta é, cada vez mais, um destino de eleição dos portugueses para passar férias, principalmente para aqueles que querem fugir à confusão algarvia.

A praia da Comporta fica a cerca de 1 hora e 20 minutos de Lisboa (120km) e a 3 horas e 40 minutos do Porto (393km). Com praias de areia branca, águas cristalinas e uma paisagem natural preservada, oferece o equilíbrio perfeito entre tranquilidade e sofisticação.

Fica a cerca de 20 minutos da icónica Península de Tróia, e a 25 minutos de Alcácer do Sal, uma das cidades mais antigas de Portugal, com um castelo medieval, ruas típicas e uma bonita frente ribeirinha junto ao rio Sado, ideal para um programa mais descontraído durante as férias.

Entre passeios pelos areais, pores do sol inesquecíveis, gastronomia de excelência e um ambiente descontraído, a Comporta convida a abrandar o ritmo e a desfrutar de momentos únicos, tal como Bruna Gomes e Bernardo Sousa têm feito.

Veja na galeria as fotografias das férias de Bruna Gomes e Bernardo Sousa na Comporta