Mar turquesa e um areal sem fim: descobrimos o paraíso português onde Bruna Gomes e Bernardo Sousa estão de férias

Bruna Gomes e Bernardo Sousa decidiram ir aproveitar o mês de agosto num dos mais belos paraísos que Portugal tem. O casal rumou ao arquipélago da Madeira, mais precisamente à ilha de Porto Santo, e têm desfrutado de dias de descanso num verdadeiro paraíso.

As fotos que têm partilhado nas redes sociais falam por si: águas azul turquesa, cristalinas, areais de perder a vista e paisagens cheias de palmeiras, a lembrar os destinos tropicais.

A ilha de Porto Santo é um dos maiores tesouros do nosso País. Fica a cerca de 1h45 de avião de Lisboa e cerca de duas horas do Porto.

Nas redes sociais, Bruna Gomes e Bernardo Sousa, que é natural do Funchal, têm encantado os fãs com fotos daquele local, que parece tirado de um postal.

Pode ver, na nossa galeria, as imagens da ilha de Porto Santo partilhada por Bruna Gomes e Bernardo Sousa que preparámos para si