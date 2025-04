Viu o vestido do casamento civil de Bruna Gomes?

As primeiras imagens do casamento de Bruna Gomes e Bernardo Sousa!

Bruna Gomes, com 28 anos, partilhou recentemente um momento encantador no seu Instagram, através de um Reels que captou a atenção e o carinho dos seus seguidores. A influencer revelou o vestido que escolheu para o seu casamento civil, realizado no dia 26 de março de 2024, com o piloto Bernardo Sousa. Na legenda, Bruna escreveu: "O vestido que escolhi um dia antes do casamento no civil e gostei ainda mais dele agora. ❤️"

O vestido, que se destacou pela sua elegância e simplicidade, foi selecionado às vésperas do grande dia, mas acabou por se tornar ainda mais especial para Bruna com o passar do tempo. O casal, que se conheceu na edição do Big Brother VIP da TVI em 2022, tem vivido uma história de amor inspiradora, conquistando, dia após dia, o coração dos seus seguidores.

Os comentários dos fãs não tardaram a surgir, com muitos a elogiar tanto a escolha do vestido como a cumplicidade do casal. Alguns seguidores destacaram a visibilidade do amor deles: "Tão bom acompanhar o vosso amor e ver que ele cresce a cada dia, é uma benção ❤️❤️". Outros brincaram sobre a durabilidade do vestido: "Se usares o vestido 1x no ano, deve durar a vida toda 🤓".

Além disso, outros fãs expressaram o seu carinho e admiração pela história de Bruna e Bernardo. Comentários como: "Que linda inspiração, adorei a ideia, muito sedutora ❤️❤️" e "Amei tudo no vosso casamento❤️🥰. Mesmo à distância, foi um dia muito feliz para mim. Vibrei com tudo o que foi partilhado. O vestido foi perfeito, estavas linda e ainda estás mais gata a cada dia que passa. O Bernardo é o príncipe que tu precisavas, sempre gentil e amoroso contigo e tu a princesa maravilhosa que ele precisava para acalmar o coração lindo dele. Não tenho palavras para expressar o quanto gosto de vocês, mas desejo-vos sempre toda a felicidade e sucesso do mundo❤️❤️❤️."

Bernardo Sousa, marido de Bruna, também não deixou de expressar o seu carinho pela publicação, comentando com vários emojis de coração: "😍😍😍😍".

O casal, que já é muito querido pelos fãs, continua a partilhar momentos da sua vida a dois, e este foi mais um capítulo que encantou os seguidores. O casamento civil de Bruna e Bernardo ficou marcado pela sua simplicidade, mas também pela profundidade dos sentimentos envolvidos. O vestido de noiva, escolhido com tanto carinho e dedicação, passou a fazer parte desta linda e inspiradora história de amor.