Depois da separação mediática, ex-namorado de Bruna Gomes casa-se com outra famosa

Horas após sofrer acidente de viação, cantor aparece em direto em programa da TVI: "Está aqui com dores" (Vídeo)

A mãe e a irmã morreram com cancro. Agora, atriz portuguesa revela momentos de aflição nunca antes expostos: "Como se fosse uma sina familiar"

Nuno Markl abre as portas de casa e recorda a vida antes dos AVC com reflexão comovente: "A memória está a esfumar-se"

"Fui viver com o meu namorado. Mal sabia eu que o pai dos meus filhos era o vizinho do lado": atriz revela detalhe peculiar da relação com o noivo

Tudo começou com uma saída à noite no Algarve. 12 anos depois, são um dos casais mais adorados do País e agora mostram foto única do início da relação

Felipe Neto, conhecido criador de conteúdos brasileiro e antigo companheiro de Bruna Gomes, casou-se com Juliane Carvalho. A notícia foi tornada pública a 22 de outubro, através de fotografias e vídeos partilhados pelo casal nas redes sociais.

A cerimónia civil decorreu de forma intimista, numa casa, com imagens que mostram os dois recém-casados a assinar os documentos e a posar juntos junto a uma piscina. Na legenda da publicação, o casal assinalou a nova etapa com a frase «Enfim, Mr. and Mrs. Neto».

A celebração foi partilhada com os seguidores, que deixaram mensagens de felicitações ao casal.

Felipe Neto e Juliane Carvalho já tinham anunciado o noivado

O casamento acontece depois de Felipe Neto e Juliane Carvalho terem anunciado o noivado em julho de 2026, durante uma viagem à Grécia. Na altura, o criador de conteúdos declarou publicamente a certeza que sentia em relação à companheira.

Os dois assumiram a relação em 2023 e, desde então, foram partilhando alguns momentos da vida a dois nas redes sociais.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa brasileira, a união civil não será a única celebração: o casal prevê ainda uma cerimónia e uma festa.

Pode ver aqui as fotos da cerimónia:

A relação de Felipe Neto com Bruna Gomes

Antes de iniciar a relação com Juliane Carvalho, Felipe Neto namorou com Bruna Gomes durante quase cinco anos. O relacionamento terminou em dezembro de 2021, numa separação que foi tornada pública através das redes sociais.

Na altura, Bruna Gomes revelou que tinha sido surpreendida com o fim da relação, comunicado por telefone no dia de Natal. O anúncio teve ampla repercussão entre os seguidores do antigo casal.

A influenciadora brasileira viria a ganhar maior notoriedade junto do público português em 2022, quando participou no Big Brother Famosos, da TVI. A sua participação no reality show permitiu-lhe construir uma ligação ao público nacional para além da relação anterior com o criador de conteúdos brasileiro.

Bruna Gomes encontrou o amor ao lado de Bernardo Sousa

Durante a participação no programa da TVI, Bruna Gomes conheceu o piloto português Bernardo Sousa, com quem viria a iniciar uma relação.

O casal ficou noivo em dezembro de 2023 e casou-se em 2024, na Madeira, terra natal do piloto.

Desde então, Bruna Gomes e Bernardo Sousa têm partilhado momentos da vida em comum com os seguidores, mantendo uma presença regular nas redes sociais e no universo do entretenimento português.

A notícia do casamento de Felipe Neto com Juliane Carvalho marca, assim, uma nova etapa na vida do criador de conteúdos brasileiro, cuja relação passada com Bruna Gomes continua a ser um dos elementos que o tornam reconhecível para parte do público português.