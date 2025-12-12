O momento mais esperado chegou: Bruna Gomes lança novidade inédita e surpreende tudo e todos

Fomos à rival da IKEA e encontrámos roupa de cama por menos de 12 euros

Bruna Gomes, vencedora do Big Brother – Desafio Final 2022 e atual comentadora do Secret Story, revelou aos seus seguidores um dos seus segredos mais bem guardados: nasceu a sua própria marca de calçado, a Bru Fashion.

A marca portuguesa inclui botas, sandálias e ténis e tem um símbolo muito especial: um coração. Bruna Gomes explicou que este símbolo surgiu numa fase marcante da sua vida: “Quando estava prestes a desistir, confinado antes do Big Brother, pedi ao universo qualquer resposta. O prédio era alto, eu só conseguia ver nuvens… até que um balão em forma de coração passou à minha frente. Pensei: ‘Devo continuar?’ Meses depois, já no programa, outro coração voou sobre o jardim. Foi nesse momento que percebi: estou no caminho certo.”

Foi a partir desta inspiração que nasceu o propósito da BRU, criada em parceria com a The Brand Makers e com a especial atenção de Luís Onofre, numa equipa que, segundo Bruna, “coloca amor em tudo o que faz”.

Para além do conceito simbólico, a marca apresenta uma inovação curiosa: alguns modelos têm um íman no salto, permitindo trocar os corações da cor que o utilizador desejar.

“A BRU é uma marca portuguesa de calçado feita com história, sonhos e propósito. Para mim, o coração não é apenas um símbolo, é uma direção,” concluiu a influencer digital.

A coleção já está disponível no site. Pode aderir aqui.