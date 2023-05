Ainda se lembra do primeiro beijo de Bernardo e Bruna? A história de amor do momento em imagens

Bruna Gomes mudou de visual e partilhou com os seguidores o resultado. A ex-concorrente do Big Brother e comentadora do Triângulo está ruiva e anunciou no Instagram: “Nova Bru.”

Os fãs deixaram uma onda de elogios ao novo look e o namorado, o piloto Bernardo Sousa, não ficou indiferente, tendo comentado: “Opaaaaa 🔥😍❤️”.

