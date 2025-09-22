Reparámos no secador que Bruna Gomes usa para ter o cabelo sempre tão perfeito

Este artigo pode conter links afiliados*

Bruna Gomes conquistou o público português quando venceu o Big Brother — e, desde então, tornou-se uma das influencers mais seguidas da atualidade. Brasileira, criadora de conteúdos, com canal de YouTube ativo e quase seis milhões de seguidores no Instagram, partilha regularmente dicas de beleza e lifestyle. O cabelo, sempre arranjado e com um brilho saudável, é uma das suas marcas de imagem — e o acessório que usa para o manter assim tem dado muito que falar.

Uma escova, mil penteados

O gadget em questão é o Cecotec AirGlam 14 in 1, uma escova de ar quente com 14 cabeças intercambiáveis. Na prática, funciona como secador, alisador e modelador, permitindo variar entre cabelo liso, ondulado ou repleto de volume sem precisar de vários aparelhos. A tecnologia cerâmica com efeito coanda distribui o calor de forma uniforme e suave, evitando danos e mantendo os fios brilhantes.

Quem já experimentou este modelador confirma a versatilidade. Uma utilizadora resume: “Estas cabeças são excelentes, muito práticas e funcionais. Um mimo! Deixa o cabelo suave, brilhante e fácil de pentear. Já a recomendei às minhas amigas.”

Resultados de salão, em casa

Apesar de vir com tantos acessórios, não é complicado de usar. Um cliente comenta: “Adquiri há um mês e meio, funciona perfeitamente.O resultado é profissional, pelo que recomendo completamente.”

Outros destacam a qualidade do conjunto: “Muito bem embalado, boa qualidade dos metais e dos tubos. Recomendo totalmente, especialmente para quem tem o cabelo seco e delicado.”

Adeus frisado, olá brilho

Outro ponto a favor é a tecnologia iónica, pensada para reduzir a eletricidade estática e o temido frisado. Quem lida com cabelo volumoso ou rebelde sabe o quanto isto faz diferença no resultado final. Uma compradora descreve-o assim: “O resultado é excelente! Ideal para quem gosta de versatilidade. Permite fazer penteados diferentes em pouco tempo, independentemente do comprimento do cabelo.”

Prático para o dia a dia

No fundo, o AirGlam junta várias funções num só aparelho — o que significa menos espaço ocupado em casa e mais rapidez nas rotinas de beleza. É o tipo de ferramenta que acompanha bem quem gosta de variar nos penteados, mas também quem só precisa de sair de casa com o cabelo apresentável em poucos minutos. E é isso que explica porque é que se tornou presença regular nos stories e vídeos de Bruna Gomes.

