Fã ofereceu um vestido da sua autoria a Cristina Ferreira e apresentadora usou-o na TV. Conheça Bruna Sousa

Cristina Ferreira usou um vestido preto na última gala do programa ‘O Triângulo’, da TVI, oferecido por uma fã que esteve presente numa sessão do Cristina Talks. Bruna Sousa é a mulher por trás do modelo fantástico usado pela apresentadora no pequeno ecrã (ver galeria), que nunca pensou que seu sonho se tornasse realidade tão depressa.

Seguidora incondicional de Cristina Ferreira, Bruna Sousa explica que sempre gostou de criar as suas próprias peças. Mas, o medo impediu de mudar a sua vida para perseguir o seu sonho. Tudo mudou depois de ter estado numa sessão da Cristina Talks, a convite da própria apresentadora, que ficou comovida com a sua história. “Aquilo mexeu comigo”, recorda Bruna Sousa em entrevista ao Dois às 10, admitindo que mudou a sua vida.

“Decidi realizar o um sonho que era oferecer um vestido à Cristina”, contou, no programa “Tinha a certeza de que ela um dia iria usar o vestido”. Ficou preocupada quando viu a apresentadora ao vivo e convenceu-se de que o vestido não teria hipótese de ser usado por ser grande demais.

Bruna estava a jantar num restaurante quando recebeu a informação surpreendente através de uma mensagem de uma amiga. “’Bruna, a Cristina tem o teu vestido’. Caiu-me tudo”, lembra.

A história de Bruna Sousa é, porém, marcada por momentos muito difíceis, depois de ter sobrevivido a uma situação em que os médicos já tinham perdido a esperança.