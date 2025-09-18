Facebook Instagram
Neste brunch pode comer o que quiser até às 15h por apenas 17,5 euros. Está a ser a sensação nas redes sociais

Descubra o brunch buffet que está a ser um sucesso nas redes sociais
IOL
Há 3h e 27min
Chegaram a Portugal os gelados gregos de que tanto falam lá fora (toppings permitem 8 mil combinações!)

Quem não adora um brunch de fim de semana? Para os amantes desta experiência gastronómica, a criadora de conteúdos @beatriz_lencastre revelou no TikTok um verdadeiro achado: o Brunch Lost que fica no Seixal, onde é possível comer à vontade até às 15h00 por apenas 17,50 euros por pessoa.

O buffet oferece uma ampla variedade de opções doces e salgadas, incluindo iogurtes, compotas, cereais, sumos, bebidas quentes e fruta fresca. O espaço distingue-se ainda pela "vibe industrial", criando um ambiente moderno e acolhedor para desfrutar da refeição.

Localizado a apenas 15 minutos do centro de Lisboa, o Lost torna-se uma opção acessível e completa para quem quer prolongar o brunch, saboreando diferentes pratos sem limitações e a um preço convidativo.

 

