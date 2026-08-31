Bruno de Carvalho impressiona ao aparecer com menos 18 quilos

O antigo presidente do Sporting partilhou uma nova fotografia e revelou a evolução do processo de perda de peso que iniciou. Bruno de Carvalho garante que ainda não chegou ao objetivo, mas mostra-se cada vez mais confiante.

Numa publicação no Instagram, revelou que já perdeu 18 quilos desde que iniciou o processo de emagrecimento. “Hoje são 18 quilos a menos!”, escreveu.

Bruno de Carvalho admite que o caminho não tem sido fácil, mas garante que cada obstáculo tem servido para reforçar a sua determinação. “Comecei esta caminhada sabendo que nem tudo seria fácil. E não foi”, confessou.

O antigo dirigente leonino tem vindo a partilhar publicamente vários momentos desta transformação e, desta vez, decidiu deixar uma mensagem de motivação a quem também esteja a tentar perder peso ou mudar alguns hábitos.

“Cada dia é uma aprendizagem, cada dificuldade um teste e cada conquista uma vitória”, afirmou.

Mais do que o número que aparece na balança, Bruno de Carvalho diz ter descoberto algo ainda mais importante durante este processo: a sua capacidade de persistir. “Mais do que o peso perdido, fica a certeza de que a vontade e a resiliência são duas das forças mais poderosas do ser humano”, escreveu.

Bruno de Carvalho ainda não chegou ao objetivo

Apesar dos 18 quilos perdidos, o percurso ainda não terminou. Bruno de Carvalho faz questão de sublinhar que esta é apenas mais uma etapa.“Ainda não cheguei ao destino. Mas já provei a mim mesmo que sou capaz de lá chegar”, garantiu.

O antigo presidente do Sporting tinha revelado anteriormente que iniciou esta caminhada com 108 quilos, tendo recorrido a acompanhamento especializado e adotado novas rotinas para conseguir alcançar os seus objetivos.

A par das mudanças alimentares, Bruno de Carvalho tem também mostrado nas redes sociais a sua aposta no exercício físico.