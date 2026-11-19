"É a Catarina Miranda dos treinadores": Bruno de Carvalho arrasa Jorge Jesus com afirmações insólitas
Bruno de Carvalho
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Bruno de Carvalho não teve papas na língua ao falar de Jorge Jesus. O antigo presidente do Sporting comparou o treinador a Catarina Miranda.
Bruno de Carvalho voltou a dar que falar e, desta vez, o alvo foi Jorge Jesus. O antigo presidente do Sporting não poupou nas palavras ao falar da relação que manteve com o treinador durante a sua passagem por Alvalade e fez uma comparação inesperada com Catarina Miranda, uma das figuras mais polémicas dos reality shows portugueses.
A conversa aconteceu no podcast «Devaneios», de Tiago Paiva, onde Bruno de Carvalho foi questionado sobre se era difícil lidar com Jorge Jesus. A resposta não deixou margem para dúvidas.
«O Jorge Jesus é insuportável. O Jorge Jesus é a Catarina Miranda dos treinadores», atirou o antigo dirigente leonino.
A comparação não ficou por aqui. Questionado sobre se os dois teriam uma boa relação, Bruno de Carvalho voltou a surpreender, deixando uma observação que também não passou despercebida. «E mesmo assim, não gostando da Catarina Miranda, tenho pena dela», afirmou.
As declarações prometem alimentar a discussão entre os adeptos de futebol e os espectadores dos reality shows, sobretudo pela forma como Bruno de Carvalho aproximou duas personalidades de universos tão diferentes.
A relação entre o antigo presidente do Sporting e Jorge Jesus esteve longe de ser pacífica. O treinador chegou a Alvalade em 2015, numa contratação de grande impacto no futebol português, mas a ligação profissional entre ambos acabou marcada por divergências e episódios de tensão.
Aliás, Bruno de Carvalho já tinha criticado publicamente o antigo treinador, tendo classificado a sua contratação como um dos momentos mais infelizes da sua vida, numa entrevista anterior.
Desta vez, foi a comparação com Catarina Miranda que roubou as atenções. Uma frase curta, provocadora e que dificilmente passará despercebida aos fãs de futebol e de televisão.
Pode ver o momento no vídeo abaixo: