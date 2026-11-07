Jorge Jesus debaixo de fogo. Bruno de Carvalho faz revelações explosivas sobre a passagem no selecionador pelo Sporting: "Em tribunal teve de dizer a verdade"

O antigo presidente do Sporting voltou a falar sobre a relação conturbada com o treinador e recuperou episódios dos bastidores de Alvalade. Numa entrevista a Pedro Ribeiro, no podcast «O Meu Clube é o Maior», da Rádio Comercial, Bruno de Carvalho falou da destituição, dos acontecimentos de Alcochete e revelou um alegado ultimato de Jorge Jesus antes de um jogo em Braga.

Bruno de Carvalho não esqueceu a passagem de Jorge Jesus pelo Sporting. Mais de oito anos depois de ter contratado o treinador, o antigo presidente leonino continua a apontar a relação entre ambos como um dos períodos mais difíceis da sua vida no futebol.

Em conversa com Pedro Ribeiro, no podcast «O Meu Clube é o Maior», da Rádio Comercial, Bruno de Carvalho foi particularmente contundente quando recordou a decisão de levar Jorge Jesus para Alvalade, no verão de 2015.

«Independentemente dos sportinguistas, que ficaram muito contentes, mas eu que tive de trabalhar com ele, digo que um dos momentos mais infelizes da minha vida foi quando o contratei», afirmou. Questionado pelo apresentador sobre o que aconteceu depois, respondeu de forma direta: «Acabo destituído».

O antigo dirigente aproveitou ainda para recorrer à ironia quando falou da influência que, na sua perspetiva, Jorge Jesus procurava ter na estrutura do clube.

«Sabe-se perfeitamente que o Jorge Jesus é somente um treinador, onde está, ele somente. Não é nada uma pessoa que tenta, que se tenta intrometer em tudo. (...) Jorge Jesus é uma pessoa que sempre soube, na vida dele, que o lugar dele era ser treinador», disse, num comentário claramente irónico.

Bruno de Carvalho volta a associar Jorge Jesus a Alcochete

Um dos momentos mais tensos da conversa surgiu quando Pedro Ribeiro perguntou de que forma Jorge Jesus teria contribuído para o desfecho da presidência de Bruno de Carvalho.

O antigo líder do Sporting recuperou então os acontecimentos de Alcochete, onde, a 15 de maio de 2018, um grupo de adeptos invadiu a Academia do clube e agrediu jogadores e elementos da equipa técnica.

«Por exemplo, em ter dito várias vezes, em alto e bom som, que não foi ele que chamou as pessoas a Alcochete, e depois em tribunal ter que ter dito a verdade», afirmou.

Bruno de Carvalho referia-se à controvérsia em torno da alteração da hora do treino que antecedeu o ataque à Academia. Na sua versão, a forma como o episódio foi apresentado publicamente contribuiu para que fosse responsabilizado por decisões que, diz, não tinham sido suas.

O antigo presidente acrescentou que passou dois anos a ser «ofendido e humilhado» e que a família também foi alvo de ameaças.

Importa recordar que Bruno de Carvalho liderou o Sporting entre março de 2013 e junho de 2018, tendo sido destituído na sequência de uma crise profunda no clube, que se agravou depois do ataque à Academia.

«Presidente, não vou a jogo»: o alegado ultimato em Braga

Mas houve outro episódio que Bruno de Carvalho fez questão de recuperar e que terá acontecido no Estádio da Pedreira, em Braga.

Segundo o relato do antigo presidente, Jorge Jesus terá abordado o dirigente antes de um encontro e colocado uma condição relacionada com a renovação dos contratos da equipa técnica.

«Quando o Jorge, no Estádio da Pedreira, se chegou ao pé de mim e disse: “Presidente, eu não vou a jogo se não me renovares o contrato”», contou.

Bruno de Carvalho não escondeu a indignação perante o que descreve como uma forma inaceitável de negociar.

«Acho que se isto é uma fórmula de uma pessoa decente de renegociar um contrato...», comentou, antes de acrescentar uma observação irónica sobre o comportamento do treinador naquele momento.

A declaração recupera uma das principais críticas que o antigo presidente tem feito à relação profissional com Jorge Jesus: a alegada interferência do treinador em decisões que, na sua perspetiva, ultrapassavam as funções técnicas.

Uma contratação que marcou a passagem de Bruno de Carvalho por Alvalade

Jorge Jesus chegou ao Sporting no verão de 2015, depois de uma passagem de seis épocas pelo Benfica. A contratação foi uma das mais mediáticas do futebol português naquele período e gerou enorme expectativa entre os adeptos leoninos.

O treinador orientou os verdes e brancos durante três temporadas, entre 2015 e 2018. Apesar de não ter conquistado o campeonato nacional, conseguiu devolver competitividade à equipa, que terminou a Liga em segundo lugar na época de estreia e em terceiro nas duas temporadas seguintes.

A relação com Bruno de Carvalho, inicialmente apresentada como uma aposta forte num projeto ambicioso, acabaria por ficar marcada por divergências e episódios de tensão.

A saída de Jorge Jesus aconteceu em junho de 2018, num período particularmente conturbado para o Sporting, depois do ataque à Academia de Alcochete e da destituição de Bruno de Carvalho.

Na entrevista à Rádio Comercial, o antigo presidente voltou assim a revisitar um capítulo que continua a considerar determinante na sua história com o clube, deixando claro que o arrependimento pela contratação de Jorge Jesus permanece.

As declarações foram feitas no podcast «O Meu Clube é o Maior», numa conversa com Pedro Ribeiro que voltou a colocar a relação entre os dois protagonistas no centro da atualidade desportiva.