Muito mais magro e muito mais jovem: Bruno de Carvalho surge irreconhecível em foto inédita partilhada por pessoa especial

A amizade que nasceu dentro da casa do Big Brother Verão parece ter resistido ao fim do programa. Kina voltou a mostrar que os laços criados durante a experiência televisiva continuam bem vivos e partilhou uma fotografia ao lado de Ana Duarte, Viriato Quintela e Bruno de Carvalho. Mas, entre os sorrisos e a cumplicidade do grupo, houve um detalhe que rapidamente chamou a atenção: a transformação física de Bruno de Carvalho.

Na imagem, o antigo presidente do Sporting surge visivelmente mais magro, com uma aparência bastante diferente daquela a que habituou o público nos últimos anos. Uma mudança que não passou despercebida e que está relacionada com o processo de emagrecimento que tem vindo a partilhar com os seguidores.

«Os meus meninos que amo», escreveu Kina na legenda da fotografia, mostrando o carinho que continua a sentir pelos antigos companheiros de aventura.

A publicação recebeu vários elogios e comentários de seguidores que ficaram rendidos ao reencontro. «Amizade verdadeira», «Linda foto!», «A elegância desta gente!», «O Bruno está ótimo» e «Grande Bruno!» são algumas das mensagens deixadas na caixa de comentários.

Bruno de Carvalho já perdeu, pelo menos, quase 20 quilos

A mudança física de Bruno de Carvalho não aconteceu de um dia para o outro. O DJ tem partilhado publicamente várias etapas do processo de perda de peso e chegou mesmo a explicar aos seguidores os procedimentos e as mudanças de hábitos que decidiu adotar.

Em outubro de 2025, durante uma consulta de avaliação, revelou que estava com 108 quilos e que procurava ajuda especializada para tratar o excesso de peso.

Meses depois, em março de 2026, o antigo dirigente desportivo contou à imprensa que tinha optado pela colocação de um balão gástrico, após realizar os exames médicos necessários. Na altura, revelou que já tinha perdido 12 quilos, passando dos 108 para os 96 quilos.

O processo continuou a ser acompanhado por uma equipa multidisciplinar e, em maio, Bruno voltou a atualizar os seguidores, revelando que estava com 95 quilos.

Já em agosto de 2026, partilhou uma nova fotografia e anunciou uma conquista importante: tinha perdido 18 quilos e estava com 90,6 quilos. «Hoje são 18 quilos a menos! Comecei esta caminhada sabendo que nem tudo seria fácil. E não foi», escreveu, numa publicação em que destacou a persistência e as aprendizagens feitas ao longo do percurso.

O DJ explicou ainda que o processo envolve um programa de balão gástrico, acompanhamento de uma equipa composta por médicos, nutricionista e psicóloga, bem como mudanças nos hábitos alimentares e a prática de exercício físico.

Apesar dos resultados alcançados, Bruno deixou claro que ainda não chegou ao objetivo que definiu para si próprio. «Ainda não cheguei ao destino. Mas já provei a mim mesmo que sou capaz de lá chegar», escreveu.