Bruno de Carvalho voltou a revisitar um dos períodos mais conturbados da história recente do Sporting e partilhou um episódio particularmente doloroso. No podcast «Devaneios», de Tiago Paiva, o antigo presidente dos leões recordou uma conversa que diz ter tido com Rui Patrício, então capitão da equipa, numa altura em que enfrentava uma situação dramática na vida pessoal: tinha a filha hospitalizada e temia pela sua vida.

O relato foi feito a propósito da crise que antecedeu o ataque à Academia de Alcochete, em maio de 2018, e do comunicado conjunto divulgado pelos jogadores do Sporting.

Segundo Bruno de Carvalho, tentou falar diretamente com Rui Patrício e pediu-lhe que o plantel não avançasse com qualquer tomada de posição naquele momento.

«Eu falo com o Rui Patrício. Disse-lhe que tinha uma filha no hospital que podia morrer. Pedi para eles não fazerem nada, que nós falávamos todos a seguir ao jogo. Que tivessem calma, tudo por causa da porcaria de um post que não teve interesse nenhum», contou.

O antigo dirigente garante que explicou ao guarda-redes que pretendia resolver o diferendo pessoalmente, depois do jogo, evitando que a situação se agravasse.

Mas, segundo a versão que apresentou no podcast, o pedido não terá sido respeitado. «Desligo o telefone, volto para o quarto do hospital. Pedi-lhe encarecidamente para não fazerem mais nada porque eu não podia ter mais guerra, porque a minha guerra era a minha filha sobreviver», recordou.

Bruno de Carvalho afirma que, cerca de uma hora depois daquela conversa, Rui Patrício terá reunido os restantes jogadores e avançado com o comunicado que acabou por ser partilhado pelo plantel.

A reação do antigo presidente foi particularmente dura.

«E ele, nas minhas costas, uma hora depois de desligar o telefone, pega na malta toda e faz aquele comunicado, partilhado por eles todos. Foram uns m* autênticos», afirmou.

A mágoa permanece evidente no relato, sobretudo pela situação familiar que diz estar a atravessar naquele momento.

«Por muito que não gostassem de mim, era de uma filha que estávamos a falar», acrescentou.

A crise que antecedeu o ataque a Alcochete

As declarações de Bruno de Carvalho remetem para um dos episódios mais traumáticos da história recente do Sporting. A 15 de maio de 2018, um grupo de indivíduos encapuzados invadiu a Academia do clube, em Alcochete, e agrediu jogadores, elementos da equipa técnica e funcionários.

O ataque aconteceu depois de semanas de forte tensão entre a direção liderada por Bruno de Carvalho e o plantel leonino.

Em abril de 2018, na sequência de uma derrota frente ao Atlético de Madrid, o então presidente tinha criticado publicamente os jogadores. A resposta surgiu através de um comunicado conjunto, no qual os futebolistas manifestaram desagrado com as críticas e com a falta de apoio da direção.

A crise agravou-se nas semanas seguintes e culminou na invasão da Academia. Rui Patrício foi um dos jogadores visados pelos agressores e viria a rescindir unilateralmente o contrato com o Sporting, alegando justa causa.

O episódio ficou marcado por profundas consequências desportivas e institucionais para o clube.

O relato agora apresentado por Bruno de Carvalho acrescenta uma nova dimensão pessoal à memória daquele período: a de um conflito que, segundo o próprio, tentou adiar enquanto enfrentava uma situação de enorme angústia familiar.