Range os dentes durante a noite? O problema pode estar a afetar o seu descanso e a recuperação do seu corpo

Fonte: Clínica Cautela

Apertar ou ranger os dentes involuntariamente é um problema que pode passar despercebido, mas que merece atenção, sobretudo em quem pratica desporto. Dores de cabeça, tensão muscular e alterações do sono estão entre os sinais a ter em conta.

No desporto, cada detalhe pode fazer a diferença. A alimentação, o treino, o descanso e a preparação física fazem parte da rotina de qualquer atleta que procure melhorar o seu desempenho. Mas há um aspeto que nem sempre recebe a atenção devida: a saúde oral.

O bruxismo, que se caracteriza pelo apertar ou ranger involuntário dos dentes, é um desses problemas silenciosos que podem afetar o bem-estar dos atletas. Embora seja frequentemente associado ao desgaste dentário, as suas consequências podem ir além da boca, manifestando-se através de tensão muscular, dores de cabeça e perturbações do sono.

Para quem está sujeito a elevados níveis de exigência física e psicológica, como acontece no desporto de competição, reconhecer os sinais e procurar acompanhamento pode ser particularmente importante.

O que é o bruxismo e como pode afetar os atletas?

O bruxismo consiste numa atividade involuntária dos músculos responsáveis pela mastigação, que pode traduzir-se no apertar ou ranger dos dentes. Pode acontecer durante o sono ou enquanto a pessoa está acordada, muitas vezes sem que se aperceba.

Entre os sinais mais comuns estão as dores de cabeça frequentes, o desconforto na mandíbula, a tensão nos músculos da face e do pescoço, o desgaste dos dentes e as alterações do sono.

Nos atletas, estes sintomas merecem especial atenção. A qualidade do descanso é fundamental para a recuperação física, enquanto a tensão muscular e o desconforto podem afetar o bem-estar no dia a dia.

José Cautela, médico dentista na Clínica Cautela e piloto de automóveis, conhece as exigências físicas e psicológicas do desporto de competição e chama a atenção para a importância de não desvalorizar a saúde oral.

"No desporto de competição, procuramos controlar todos os fatores que podem influenciar o desempenho. Treinamos, cuidamos da alimentação, trabalhamos a resistência e a concentração, mas esquecemo-nos muitas vezes da saúde oral", alerta.

O médico dentista considera que o bruxismo pode ser um problema silencioso, capaz de afetar o descanso e provocar tensão muscular, defendendo que a saúde oral deve fazer parte dos cuidados de preparação dos atletas.

Stress e ansiedade podem agravar o problema

A pressão competitiva, o stress e a ansiedade podem contribuir para o aparecimento ou agravamento do bruxismo. No entanto, a sua origem é multifatorial e não pode ser atribuída exclusivamente a estes fatores.

É também importante perceber que não existe uma relação direta e universal entre o bruxismo e uma quebra do rendimento desportivo. O impacto varia de pessoa para pessoa e depende dos sintomas, da sua intensidade e dos fatores que estão na origem do problema.

Por isso, identificar precocemente os sinais é essencial para evitar que o desconforto e o desgaste dentário se agravem.

Como identificar e tratar o bruxismo?

A avaliação por um médico dentista permite identificar sinais de desgaste dos dentes, avaliar possíveis alterações musculares e perceber quais os fatores que podem estar associados ao problema.

A partir dessa avaliação, poderá ser definida uma estratégia individualizada, que pode incluir alterações comportamentais, medidas de gestão do stress e utilização de dispositivos de proteção dentária, como goteiras, quando clinicamente indicados.

Em determinadas situações, poderá também ser necessário articular o acompanhamento com outros profissionais de saúde.

E não são apenas os atletas profissionais que devem estar atentos. Quem pratica exercício físico de forma amadora também pode desenvolver bruxismo e beneficiar de uma abordagem preventiva.

A saúde oral é parte integrante da saúde geral e não deve ser uma preocupação apenas quando surge dor ou desconforto. Dentro ou fora de competição, estar atento aos sinais pode fazer a diferença.