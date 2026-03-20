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Esqueça o preço do Dyson: Este aspirador custa 135€ e não lhe fica atrás

Descubra a alternativa económica que está a conquistar os utilizadores com o seu poder de sucção e preço acessível.
IOL
Há 2h e 59min

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Aspirador Bulelink
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Foto: Amazon.es
Cinema em casa: Esta barra de som caiu para quase metade do preço

Se procura um aspirador sem fios potente mas não está disposto a pagar o valor de um Dyson, este equipamento é uma solução a considerar. O BuieLnk Zenith G10 está a135 €, uma fração do preço da marca líder, e oferece características que surpreendem quem o experimenta. Com uma média de 4,8 estrelas e mais de 600 compras no último mês, este modelo mostra que é possível ter alta tecnologia de limpeza por um valor justo. "Este aspirador é do melhor que já experimentei... não tem nada a invejar ao Dyson", garante um dos compradores satisfeitos.

O grande destaque deste modelo é a sua potência. O conceito é fácil de entender: em vez de apenas sugar o pó superficial, ele remove a sujidade mais pesada e os pelos de animais dos tapetes, graças à sua força e à escova anti-emaranhamento. Como refere outra experiência partilhada: "A sucção deixou-me de boca aberta". O conjunto inclui uma tela sensível ao toque para controlar a potência e verificar a bateria, além de luzes LED na escova para iluminar os cantos mais escuros da casa. A autonomia pode chegar aos 65 minutos no modo económico, o que é suficiente para a maioria das casas.

Benefícios exclusivos?
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  • Poder de sucção de gama alta: Um motor desenhado para remover até o pó mais fino de uma só vez.

  • Sistema de limpeza 8 em 1: Inclui diversos acessórios que permitem aspirar sofás, teclados, frestas de janelas e muito mais.

  • Ar mais limpo em casa: O sistema de filtragem de 8 etapas retém 99,99% das partículas minúsculas, prevenindo alergias e poluição secundária.

  • Design inovador: A escova em forma de V reduz o emaranhamento de pelos em 90%, e o depósito de 1,6 L esvazia-se com um só clique.

Utilizar este aspirador é muito intuitivo, já que o peso está bem distribuído e o design permite que ele se mantenha de pé sozinho, sem precisar de ser encostado à parede. "Genial! Aspira muito bem", destaca outra avaliação de quem já o usa. Ter uma casa impecável é agora mais simples e menos cansativo, permitindo-lhe manter o chão limpo sem o esforço dos modelos com fios ou o custo exagerado das marcas de luxo. É uma escolha equilibrada para quem quer melhorar a rotina da casa sem gastar demasiado.

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