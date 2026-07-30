De um Dyson V8 para este aspirador: os utilizadores não se arrependem

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Não é comum ver este aspirador robot tão barato: está a 62 euros

Este aspirador Rowenta tornou se um dos favoritos de quem limpa a casa todos os dias

Trocar uma Dyson por um aspirador mais barato pode soar arriscado. Mas, a julgar pelos comentários na Amazon, quem o fez com este modelo da Bulelink parece bastante satisfeito com a decisão. Está disponível por 135,19€, com 42% de desconto face aos 233,79€ habituais, e já reúne 11.818 avaliações com uma média de 4,6 estrelas.

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Quem trocou, não olhou para trás

Uma utilizadora que tinha uma Dyson V8 Animal resume assim a comparação: "Funciona exatamente como o meu Dyson, só que custou muito menos." Outra compradora, também vinda de uma Dyson V8, vai mais longe: "A bateria deste aguenta ainda mais tempo do que a da Dyson que tinha antes."

Há ainda quem aponte uma vantagem prática do dia a dia: ao contrário do que acontece com o aspirador Dyson, não é preciso manter o botão pressionado durante todo o tempo em que se está a aspirar, o que torna o processo bem mais confortável.

Potência que impressiona

O grande trunfo deste aspirador está na sucção: com um motor de 650W e até 55 Kpa de potência, remove tanto o pó superficial como a sujidade mais entranhada em tapetes e os pelos de animais mais difíceis de apanhar. A escova anti emaranhamento em forma de V reduz o enrolamento de pelos em 90% face às escovas tradicionais, e o conjunto inclui um ecrã tátil para controlar a potência e verificar a bateria.

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Autonomia testada por quem usa todos os dias

A bateria promete até 65 minutos em modo económico. No modo intermédio, uma cliente relata cerca de 45 minutos de utilização contínua — tempo suficiente para limpar a casa toda sem interrupções.

Robusto, silencioso e fácil de guardar

Uma utilizadora que já teve um Dyson descreve este modelo como "mais robusto, ainda que pese um pouco mais", destacando também as luzes na escova como uma diferença que gosta. O design permite que o aspirador se mantenha de pé sozinho, sem necessidade de apoio, e vários comentários elogiam o funcionamento silencioso durante o uso.

Um sistema de limpeza completo

Este aspirador inclui acessórios 8 em 1, que permitem limpar sofás, teclados ou frestas de janelas. O sistema de filtragem, com 8 etapas, retém 99,99% das partículas mais finas, ajudando a manter o ar de casa mais limpo, e o depósito de 1,6 litros esvazia se com um único clique.

Para quem quer trocar de aspirador sem abdicar da qualidade este aspirador da Bulelink parece ser, para muitos, a escolha certa.

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