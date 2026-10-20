E se for o seu filho a fazer bullying? Isto é o que recomendam os psicólogos

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Quando se fala de bullying, é natural que a principal preocupação das famílias seja proteger os filhos de possíveis situações de violência. Mas reconhecer que uma criança ou jovem pode estar a praticar bullying é igualmente importante para prevenir e combater este problema.

É este o ponto de partida do novo vídeo de sensibilização da Ordem dos Psicólogos Portugueses, divulgado nesta terça-feira no âmbito do Dia Mundial de Combate ao Bullying.

Em comunicado, a Ordem dos Psicólogos lembra que não existe um perfil único de quem pratica bullying. Estes comportamentos podem surgir em rapazes e raparigas, de diferentes idades e características, e estar associados a diversos fatores, como dificuldades de regulação emocional, procura de popularidade ou aceitação pelo grupo, preconceitos, exposição a conflitos e violência ou reprodução de comportamentos agressivos anteriormente vividos.

Reconhecer estes fatores não significa justificar ou desculpabilizar o bullying. Significa compreender o que pode estar na sua origem para intervir de forma adequada, responsabilizar quem o pratica e evitar que os comportamentos se repitam.

O bullying tem consequências graves para as vítimas, afetando o seu bem-estar, a saúde psicológica e o sentimento de segurança. Mas também pode comprometer o desenvolvimento de quem o pratica, estando associado a dificuldades escolares e a um maior risco de consumo problemático de substâncias e de envolvimento em comportamentos violentos.

Por isso, a Ordem dos Psicólogos Portugueses apela às famílias para que não ignorem, neguem ou desvalorizem os sinais de que os seus filhos possam estar envolvidos em situações de bullying.

Combater o bullying implica proteger quem é vítima, responsabilizar quem agride e intervir para que a violência não se repita.

"Os psicólogos podem desempenhar um papel fundamental neste processo, apoiando as crianças e jovens, as famílias e as escolas na identificação dos comportamentos, na compreensão das suas causas e na promoção de relações mais saudáveis e seguras", pode ler-se no comunicado.

Com esta campanha, os psicólogos vêm reforçar que "o bullying nunca deve ser normalizado ou encarado como uma fase inevitável do crescimento. Reconhecer o problema e procurar ajuda são passos essenciais para o travar".