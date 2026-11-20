Uma queda doméstica acabou por dar origem a uma história insólita para Alê Gaúcha, uma influenciadora brasileira de 21 anos. Depois de escorregar ao sair do banho e cair de frente, a jovem acredita que os seios naturais, de tamanho GG, terão amortecido o impacto e evitado que o rosto atingisse diretamente o chão. «Funcionaram como airbags naturais», brincou.

O episódio aconteceu em casa, quando Alê ainda estava molhada depois do banho. Segundo o seu relato, perdeu o equilíbrio e caiu para a frente, mas o peito terá sido a primeira parte do corpo a tocar no chão.

«Sofri um susto enorme. Brinquei que os meus seios funcionaram como airbags naturais. Nunca pensei que um dia fosse agradecer por eles serem tão grandes», contou a influenciadora.

A situação, que poderia ter terminado de forma mais grave, acabou por proporcionar um momento inesperado de humor. Alê não escondeu a surpresa perante o papel que atribui ao próprio corpo naquele acidente.

Bullying na adolescência levou-a a pensar numa cirurgia

Por detrás da brincadeira está uma relação com o corpo que nem sempre foi fácil. A influenciadora conta que começou a enfrentar comentários e olhares indesejados ainda durante a adolescência, numa altura em que desenvolveu os seios mais cedo do que outras raparigas da sua idade.

A atenção que recebia acabou por afetar a forma como se via e chegou mesmo a ponderar uma cirurgia de redução mamária.

«É muito difícil ser aquela menina que desenvolve o corpo antes de toda a gente. Você acaba por ganhar uma fama que não quer, mesmo sem fazer nada. Eu era muito nova e já precisava de lidar com os olhares e os comentários sobre os meus seios. Houve uma altura em que pensei seriamente em reduzi-los porque achava que assim a minha vida seria mais fácil», recordou.

A possibilidade de recorrer à cirurgia voltou a surgir alguns anos depois, durante uma tentativa de entrar no mercado de trabalho.

Tentou trabalhar como babysitter, mas não conseguiu emprego

Em 2022, depois de concluir uma formação na área dos cuidados infantis, Alê tentou encontrar trabalho como babysitter. Segundo conta, participou em cerca de 50 entrevistas, mas não conseguiu uma oportunidade.

A jovem acredita que a sua aparência física poderá ter influenciado as decisões das famílias que a entrevistaram. Não existem, contudo, elementos independentes que permitam confirmar os motivos das recusas.

Sem avançar para a cirurgia que chegou a considerar, acabou por seguir outro caminho profissional e começou a produzir conteúdos para adultos.

Hoje, a influenciadora diz olhar para o próprio corpo de uma forma diferente e garante que deixou de sentir a mesma necessidade de corresponder às expectativas dos outros.

«Passei muito tempo a achar que precisava de mudar o meu corpo para ser aceite. Hoje vejo que não precisava de diminuir os meus seios para caber nas expectativas dos outros. Se antes eram motivo de vergonha, agora consigo até brincar com situações como esta», concluiu.

Quedas na casa de banho: um risco que não deve ser desvalorizado

Apesar do tom divertido com que Alê Gaúcha descreve o episódio, as quedas na casa de banho podem provocar lesões sérias, sobretudo devido às superfícies escorregadias.

O National Institute on Aging, organismo norte-americano dedicado à investigação sobre envelhecimento, recomenda a utilização de tapetes ou tiras antiderrapantes nas zonas que ficam molhadas, bem como a instalação de barras de apoio junto à banheira e ao duche.

Também o NHS, serviço nacional de saúde britânico, alerta para a importância de avaliar possíveis sintomas após uma pancada na cabeça. Perda de consciência, vómitos, dores de cabeça persistentes ou alterações da visão são alguns dos sinais que justificam avaliação médica urgente.

No caso de Alê, a expressão «airbags naturais» resume a forma bem-humorada como a jovem interpreta o que aconteceu. Uma história que começou com um susto e que acabou por trazer à conversa um tema mais profundo: a aceitação do próprio corpo e a pressão que muitas mulheres sentem para corresponder aos padrões impostos pela sociedade.