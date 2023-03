Vídeo arrepiante: corda de ‘bungee jumping’ durante salto e turista vive momentos de terror

Um vídeo arrepiante mostra o momento em que se parte uma corda de ‘bungee jumping’ na Tailândia, durante o salto de um turista. O homem, vítima deste incidente, quebra agora o silêncio depois de as imagens terem ficado virais.

Em janeiro deste ano, no Changthai Thappraya Safari & Adventure Park, o turista de 39 anos, cuja identidade não foi revelada, viveu um autêntico pesadelo. Depois de ter viajado de Hong Kong para a Tailândia com o intuito de usar o campo de tiro ao alvo, decidiu fazer ‘bungee jumping’ depois de ser desafiado pelos amigos.

Saltou de uma altura equivalente a 10 andares, mas a corda rompeu-se na fase final, deixando-o cair de cabeça dentro de água, como se pode ver no vídeo. “Caí do lado esquerdo e, por isso, as lesões são piores desse lado. É como se alguém me tivesse espancado muito violentamente”, contou à CNN internacional.

Apesar de ter os pés atados pela corda, o homem ainda conseguiu nadar de volta para a plataforma, mas ressalva que se fosse alguém que não soubesse nadar teria muita dificuldade em salvar-se.

O turista foi transportado para o hospital e o parque reembolsou o valor da estadia e a conta hospitalar.